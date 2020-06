‘പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെബിയുടെ വിലക്കുണ്ട്; ഉത്തരവ് മുഖ്യമന്ത്രി മറച്ചുവച്ചു’

തിരുവനന്തപുരം∙പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ ഹൗസ് ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിക്ക് സെബിയുടെ വിലക്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ ഹൗസ് കൂപ്പറിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയാണ് പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ ഹൗസ് ഇന്ത്യ. പല പേരുകളില്‍ ഈ കമ്പനി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെബിയുടെ ഉത്തരവ് മറച്ചുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രം എംപാനല്‍ ചെയ്ത കമ്പനിയുമായി കരാറിന് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്, അത് പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. ന്യൂസിലന്‍ഡ് കമ്പനി എച്ച്എസ്എസിനുവേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary : E- mobility project was given to company banned by SEBI, says Chennithala