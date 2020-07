ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഡാക്കിലെ തർക്കപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കാൻ ഇന്ത്യ– ചൈന ധാരണയായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്കായി പതിനാറാം കോർ കമാൻഡര്‍ ലഫ്നന്റ് ജനറൽ ഹരീന്ദർ സിങ്ങും ചൈനയിലെ സൗത്ത് ഷിൻജിയാങ് മേഖലാ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ ലിയൂ ലിന്നും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ധാരണയായതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ചുഷുലില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച 12 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയോ ചൈനയോ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ല‍ഡാക്കിലെ പട്രോളിങ് പോയിന്റ് 14, 15, 17 എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈനിക പിൻമാറ്റത്തിനാണു നിലവിൽ ധാരണയായത്.

ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽനിന്നു നൂറിലധികം മീറ്ററുകൾ പിന്നിലേക്കു ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാംഗോങ് തടാകത്തോടു ചേർന്ന പ്രദേശത്തെ സംഘർഷ സാഹചര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ലെന്നും വിവരമുണ്ട്. പാംഗോങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൈനീസ് കമാൻ‍ഡർമാർ യാതൊരു തരത്തിലും വഴങ്ങുന്നില്ലെന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സൂചന.

ജൂൺ 22ന് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പോയിന്റ് 14ൽ നിന്നു പിന്നോട്ടുപോകുന്നതിന് ചൈനീസ് സൈന്യം തയാറാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചതായി ഉന്നത സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇരു വിഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള സൈനികര്‍ ഏറ്റുമുട്ടുകയും 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ മേഖലയിലാണ്. ഹോട് സ്പ്രിങ്സ്, ഗോഗ്ര പ്രദേശങ്ങളിലെ പോയിന്റ് 15, 17 എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും പിന്നോട്ടുമാറാന്‍ ചൈന തയാറാണെന്നും വിവരമുണ്ട്.



English Summary: China Agrees Parameters for Galwan Valley Pullback, But No Breakthrough on Pangong in Round 3 of LAC Talks