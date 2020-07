സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി, ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 4ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2020ലെ യുപിഎസ്‌സി സിവില്‍ സര്‍വീസസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷയും ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് പരീക്ഷയും ഒക്ടോബര്‍ നാലിന് നടക്കും. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ എണ്ണക്കൂടുതലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം സൗകര്യപ്രദമായ ഇടങ്ങളിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന അപേക്ഷയും പരിഗണിച്ച് ഇതിന് അവസരം നല്‍കാന്‍ കമ്മിഷന്‍ തീരുമാനിച്ചു. സിവില്‍ സര്‍വീസസ് (മെയിന്‍) പരീക്ഷയുടെയും ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് (മെയിന്‍) പരീക്ഷയുടെയും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും മാറ്റാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായാണു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ജൂലൈ 7 മുതല്‍ 13 വരെയും (വൈകിട്ട് ആറു മണി), ജൂലൈ 20 മുതല്‍ 24 വരെയും (വൈകിട്ട് ആറു മണി) കമ്മിഷന്റെ upsconline.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആദ്യം നല്‍കുക എന്ന നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പരീക്ഷാകേന്ദ്രം ലഭ്യമാകുന്നത്.

ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിശ്ചിത സീറ്റുകള്‍ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നീട് അവിടെ അപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപേക്ഷകള്‍ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. കമ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ 8 വരെ ഇതിനുള്ള അവസരം ഉദ്യോഗാർഥികള്‍ക്കു ലഭിക്കും. ഒരിക്കല്‍ അപേക്ഷ പിന്‍വലിച്ചാല്‍, ഭാവിയില്‍ അത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പുനഃപരിഗണിക്കില്ലെന്നു കമ്മിഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Civil Service (Preliminary) and Indian Forest Service exams will be held on October 4