കുട്ടനാട്ടിലും ചവറയിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കില്ല; 5 കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കുട്ടനാട്, ചവറ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കാറാം മീണ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആരാഞ്ഞ് കമ്മിഷൻ കത്തയച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് ടിക്കാറാം മീണ മറുപടി നൽകി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തയാറാണെന്നും അറിയിച്ചു.

അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണ് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. മൺസൂൺ കാലമായതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രയാസമുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം കോവിഡ് നിയന്ത്രണ ജോലികളിലായതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കില്ല.

നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷം ബാക്കിയില്ലാത്തതിനാൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു വർഷം കാലാവധിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 10 കോടിയോളം രൂപ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടനാട് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയും ചവറയിലെ ജനപ്രതിനിധി ആയിരുന്ന എൻ.വിജയൻ പിള്ളയും അന്തരിച്ചതാണു രണ്ടിടങ്ങളിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്.

English Summary: Difficult to conduct polls in Kuttanad and Chavara says Election Commission