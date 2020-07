പോസ്റ്ററിൽ വസുന്ധരയുണ്ട്, ബിജെപി അധ്യക്ഷനില്ല; രാജസ്ഥാനിൽ അസ്വാരസ്യം

ജയ്പുർ ∙ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെയെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ രാജസ്ഥാൻ ബിജെപിയിൽ അസ്വാരസ്യം. കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി സർക്കാർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ജൻ സംവാദിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്ററിൽ വസുന്ധരയെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സതീഷ് പൂനിയയെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



പാർട്ടിയിൽ രാജെ പക്ഷക്കാരനായി അറിയപ്പെടുന്ന മുൻമന്ത്രി യൂനുസ് ഖാനാണു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി നടത്തുന്ന റാലിയുടെ പോസ്റ്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി.നഡ്ഡ എന്നിവർക്കൊപ്പം രാജെയുടെ ചിത്രം മാത്രമാണുള്ളത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും പിന്തുണയുള്ള പൂനിയയെ ഒഴിവാക്കി അവർക്കു താൽപര്യമില്ലാത്ത വസുന്ധരയെ പ്രാമുഖ്യത്തോടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണു പോസ്റ്ററിനെതിരെ പാർട്ടി അനുകൂലികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.



വിധേയത്വം ആരോടാണെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നു സതീഷ് പൂനിയ ഇതേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ച രാജെയെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽനിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.



