തോക്കിൻമുനയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പീഡനം; കണ്ടുനിന്ന മുത്തശ്ശി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

വാസുലു നതാൽ∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മൂന്നു പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കാണേണ്ടിവന്ന മുത്തശ്ശി ഹൃദയസ്തംഭംനം മൂലം മരിച്ചു. മുത്തശ്ശിയെ ബന്ധിയാക്കി തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തിയാണ് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചത്.

മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി 71 വയസുകാരിയെ ബന്ധിയാക്കി. തുടർന്ന് 19, 22, 25 വയസ് വീതം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. പീന്നീട് ഓരോരുത്തരെയായി മുറിക്ക് പുറത്തെത്തിച്ച് മുത്തശ്ശിയുടെ കൺമുൻപിൽവച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു കാണേണ്ടി വന്നതിനാലാകാം വയോധിക ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വീട്ടിൽവച്ചു തന്നെ വയോധിക മരിച്ചുവെന്നു ബന്ധുവായ സാൻഡ്‌വിൽ ലോവു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അക്രമി മുത്തശ്ശിയെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു കണ്ടതോടെ നിസഹായാവസ്ഥയിലായ വയോധിക കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രൊവിൻഷ്യൽ പൊലീസ് വക്താവ് ക്യാപ്റ്റൻ ഖോബിൽ ഖ്വാല പറഞ്ഞു. പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

English summary: Girls being raped at gunpoint in front of grandmother