ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണം; ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗമാകാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് രാജൻ ആണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചു.

ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു യോഗ്യതകളിൽ ഇളവു വരുത്തി നിയമനം നടത്തി എന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് അംഗങ്ങളുടെ നിയമനത്തെക്കുറിച്ചും തർക്കമുയരുന്നത്. ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ മറികടന്നു കെ.വി.മനോജ് കുമാറിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചതിന് എതിരെയായിരുന്നു ആക്ഷേപം. മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനലാണു നിയമനം നടത്തിയത്. ഇതിനെ പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.



English Summary: Plea against appointment of members in Kerala state Child Rights' Commission