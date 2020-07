കോവിഡ് പോരാളികളുമായി സംവദിച്ച് രാഹുല്‍; നാലിൽ മൂന്നും മലയാളികൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സുമാരുമായി സംഭാഷണം നടത്തി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ള നഴ്സുമാരെ രാഹുല്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.



സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ ശമ്പളം കുറയ്ക്കുന്നത്, ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ കിറ്റുകള്‍ ലഭിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിസന്ധികള്‍ നഴ്സുമാര്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് പങ്കുവച്ചു. ന്യൂസീലന്‍ഡ്, ഒാസ്ട്രേലിയ, യുകെ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 4 നഴ്സുമാരുമായാണ് രാഹുല്‍ സംവദിച്ചത്. തൃശൂര്‍ നടവരമ്പ് സ്വദേശി അനു രഗ്നാത്ത്, ആലപ്പുഴ രാമങ്കരി സ്വദേശി ഷെര്‍ലി മോള്‍, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി വിപിന്‍ കൃഷ്ണന്‍, രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശി നരേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരാണ് സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

English Summary: Rahul Gandhi talks to Indian Nurses from across globe, discusses Covid-19 situation