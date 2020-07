പെൺകുട്ടികളെ താമസിപ്പിക്കാൻ വീടെടുത്തു നൽകി; ഷംന കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

കൊച്ചി ∙ നടി ഷംന കാസിമിനെ വിവാഹം ആലോചിച്ചു പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പൊലീസ് പിടിയിലായി. തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശി റഹീമാണ് പിടിയിലായത്. കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഷംന കാസിമിന്റെ കേസിനു പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന പരാതികളിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിനു പാലക്കാടും വടക്കൻചേരിയിലും തട്ടിപ്പു സംഘത്തിന് വീടെടുത്തു നൽകിയത് റഹീം ആണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ തട്ടിപ്പിൽ ഇയാളുടെ ഇടപെടൽ എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ.

പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും തടങ്കലിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ പ്രതിയാണ് റഹീം. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ച് സ്വർണവും പണവും തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതിനും ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും.

കേസിൽ വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിലുള്ള ഒരാളുടെ കൂടി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഇയാളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രോഗം ഭേദമായ ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൊലീസ് ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്ന പത്താമത്തെ പ്രതിയാകും അദ്ദേഹം. ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് പ്രതികളെ പാലക്കാടും മറ്റും എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എറണാകുളത്ത് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്. അതേസമയം കേസിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ഷംന കാസിം നൽകുന്നത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പോലും സംഘത്തിലുണ്ടെന്നും ഇവരെ കൂടി തിരിച്ചറിയണമെന്നുമാണ് ഷംന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

