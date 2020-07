കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി; പരിശോധന കുറയ്ക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാർ

ഹൈദരാബാദ് ∙ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനിടെ പരിശോധനകൾ കുറയ്ക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാർ. പരിശോധന കൂടിയതിനാൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കേസുകൾ മൂന്നിരട്ടിയായിരുന്നു. പ്രകടമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരുടെ പരിശോധന ഒഴിവാക്കാൻ സ്വകാര്യ ലാബുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് മേയ് 27ന് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരിച്ചവരെയെല്ലാം പരിശോധിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

കോടതിയുടെ നിർദേശത്തിനു പിന്നാലെ, 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 50,000 പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിശോധന കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയ്ക്കു കാരണമായി. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 16,339 ഉം മരണസംഖ്യ 260 ഉം ആണ്. ഇതുവരെ 7294 പേർ രോഗമുക്തരായി. 8785 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. മൊത്തം 88,563 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, ആരോഗ്യ, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരിൽ എല്ലാ ദിവസവും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി എടെല രാജേന്ദർ പറഞ്ഞു.

മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അവലോകന യോഗം ചേർന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി, ജില്ലകളിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ കോവിഡ് രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നു നിർദേശിച്ചു. സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്കു മെഡിക്കൽ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ നിയമനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും തെലങ്കാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ചിന് (ടിംസ്) പുതുതായി രൂപം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Telangana Reduces Covid-19 Testing After Spike in Cases, Tells Labs to Skip Asymptomatic Suspects