‘കോവിഡിൽ യുഎസിന്റെ പോരാട്ടം ശരിയായ ദിശയിലല്ല; കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകും’

വാഷിങ്ടൻ ∙ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യുഎസ് ശരിയായ ദിശയിലല്ലെന്നു പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ ആന്റണി ഫൗചി. ഇത്തരത്തിലാണു കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ ദിവസേനയുള്ള പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീടിനകത്തുള്ള കൂട്ടായ്മ, പുറത്തേക്കു നീളുന്ന ബാർ നിരകൾ, തോളോടുതോൾ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ബെയറർമാർ ഇവയെല്ലാം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

നിലവിൽ ദിവസേന 40,000 കേസുകൾ എന്നത് ഇങ്ങനെയായാൽ 1,00,000 ആയി ഉയരും. ഒട്ടേറെ ദക്ഷിണ, പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആശുപത്രികളിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ടെന്നു സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഡയറക്ടർ റോബർട്ട് റെഡ്ഫീൽഡ് സെനറ്റ് ആരോഗ്യകമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചു.

ഫ്ലോറിഡയിലെ മിയാമി–ഡാഡെ കൗണ്ടിയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പേർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ഹൂസ്റ്റണിൽ ഐസിയു 97 ശതമാനവും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സ്ഥിതി വളരെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടുകളിൽ തനിക്ക് തൃപ്തിയില്ല. യുഎസിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമല്ലെന്നും ഫൗസി പറഞ്ഞു.

പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ടെക്സസ് ചൊവ്വാഴ്ച റെക്കോർഡിട്ടിരുന്നു. കലിഫോർണിയയാണു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. പുതിയ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കു കടക്കുകയാണു രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും. കലിഫോർണിയയിൽ മാസ്ക്കുകൾ ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ടെക്സസിൽ ബാറുകള്‍ അടച്ചു. അരിസോണ തിങ്കളാഴ്ച ബാറുകളും ജിമ്മും സിനിമ തിയറ്ററുകളും പൂട്ടി. ഫ്ലോറിഡയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലേതിനേക്കാളും 5.6 ശതമാനം കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടി.

English Summary: US "Going In Wrong Direction", Risks 100,000 Virus Cases A Day: Expert