ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച്‌ പ്രസിഡന്റാകാൻ ബൈഡൻ; എച്ച്1ബി വീസ പുനഃസ്ഥാപിക്കും?

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വോട്ട് തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ ‍‍ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഐടി പ്രഫഷനലുകൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന എച്ച്1ബി വീസകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ബൈഡന്റെ വാഗ്ദാനം. നവംബറിലാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

യുഎസിലൊരു തൊഴിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ അടക്കമുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള വീസയായിരുന്നു എച്ച്1ബി. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷമായതിനാൽ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ ജോലി സംരക്ഷിക്കാൻ വിദേശത്തുനിന്നുള്ളവർക്കു നൽകി വന്നിരുന്ന എച്ച്1ബി വീസകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഈവർഷം അവസാനം വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കു വൻ തിരിച്ചടിയാണ്.

എൻബിസി ന്യൂസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ആൻഡ് പസിഫിക് ഐലൻഡർ (എഎപിഐ) എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബൈഡൻ. എച്ച്1ബി വീസയുള്ളവർ യുഎസിനു വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ‘ട്രംപ് ഈ വർഷം അവസാനത്തേക്കു വരെ എച്ച്1ബി വീസകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അത് എന്റെ ഭരണകൂടത്തിലുണ്ടാകില്ല’ – ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘രേഖകളിലില്ലാത്ത 11 ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കു പൗരത്വം നൽകുന്ന ബില്ലിന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അനുമതി നൽകും. ഇതിൽ എഎപിഐ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള 1.7 ദശലക്ഷം ആളുകളും ഉൾപ്പെടും. കുടുംബങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുന്നതിലാണ് എന്റെ കുടിയേറ്റനയം രൂപപ്പെടുന്നത്. ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണ്’ – ബൈഡൻ പറയുന്നു.

മുസ്‌ലിംകളുടെ യാത്രാനിരോധനം നീക്കുമെന്നും അഭയാർഥികൾക്കു പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്രീൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം.

English Summary: Biden Promises to Revoke Suspension of H-1B Visas, Sought After by Indian IT Professionals, if Elected