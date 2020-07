ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ചൈന നൽകിയ പ്രസ്താവനയെ എതിർത്ത് യുഎസ്. ജർമനിക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയെ പരോക്ഷമായി അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടുമായി യുഎസിന്റേയും നീക്കം. ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹമ്മുദ് ഖുറേഷിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇമ്രാൻ ഖാനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ജർമിനിയും യുഎസും പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഏറെ വൈകിയാണ് യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറത്തിറങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചൈന സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ പ്രസ്താവന അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം എതിർപ്പുമായി ജർമനി എത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെ യുഎസ്സും.

ജൂൺ 29നു കറാച്ചി സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിനു നേരേയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടും പാക്കിസ്ഥാന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ചൈനയുടെ പ്രസ്താവന. ഭീകരവാദം അതിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും പ്രകടനങ്ങളിലും രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്ന് സുരക്ഷാ സമിതി അംഗീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ 4 സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരും ഒരു പൊലീസുകാരനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാല് അക്രമികളെ പൊലീസ് വധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ബലൂച് ലിബറേഷൻ ആർമി സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി ട്വിറ്ററിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിലെ കുറ്റവാളികളെയും ആസൂത്രിതരെയും സ്പോൺസർമാരെയും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയവരെയും നീതിപീഠത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകത സുരക്ഷാ സമിതി അടിവരയിട്ടു. ഇതിനായി രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരുമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

