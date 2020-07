അമ്മയുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ചിതറിത്തെറിച്ച മൃതദേഹത്തിനടുത്ത് ഒരു കുരുന്ന്

ന്യൂഡൽഹി∙ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കഷ്ണങ്ങളായ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ, അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരുവയസ്സുള്ള കുരുന്ന്. ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ദൃശ്യത്തിനാണ് ഡൽഹിയിൽ റെയിൽവേ പൊലീസ് (ആർപിഎഫ്) വ്യാഴാഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അമ്മയുടെയും രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെയും ചതഞ്ഞരഞ്ഞ മൃതദേഹത്തിന് അരികിലായിരുന്നു കുരുന്നുജീവൻ.

വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.40ന് റെയിൽവേ പൊലീസിനൊരു ഫോൺ സന്ദേശമെത്തി. സ്ത്രീയുടെയും രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുടെയും ശരീരത്തിൽ ട്രെയിൻ കയറിയിറങ്ങിയെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ മണ്ഡാവാലിയിലായിരുന്നു സംഭവം.

ഏകദേശം 30 വയസ്സുപ്രായം വരുന്ന സ്ത്രീയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ട്രെയിനിടിച്ച് മരിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടതെന്ന് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഓഫ് പൊലീസ് (റെയിൽവേ) ഹരേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടുത്ത് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ജീവനോടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ട്രാക്കിലിരുന്ന കരയുകയായിരുന്നു കുരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

മൃതദേഹത്തിനരികിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൊബൈൽ ഫോണുപയോഗിച്ച് മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുപ്പതുകാരിയായ കിരണെന്ന യുവതിയും മക്കളുമാണ് മരിച്ചത്. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ ഭർത്താവിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിയതാണെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

