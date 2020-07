കോവിഡ് ബാധിച്ച് 71കാരൻ മരിച്ചു; മൃതദേഹം ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ: തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ അധികൃതർ

കൊൽക്കത്ത∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചുമരിച്ച 71കാരന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ അധികൃതരുടെ സഹായം ലഭിക്കാതെ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ വച്ച് കുടുംബം. പ്രദേശത്തെ കൗൺസിലറും പൊലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പും കയ്യൊഴിഞ്ഞതോടെയാണ് വയോധികന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. ബംഗാൾ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്ത നഗരമധ്യത്തിൽ രാജാ റാംമോഹൻ റോയ് സരണിയിലെ വീട്ടിൽവച്ച് ശ്വാസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച വയോധികൻ അന്തരിച്ചത്.

അന്നു രാവിലെ വീട്ടിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തോട് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞതോടെ സ്ഥിതി മോശമാകുകയും അദ്ദേഹം വീട്ടിൽവച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ഡോക്ടർ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. കോവിഡ് കേസ് ആയതിനാൽ അംഹെർസ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് കുടുംബത്തോട് സ്ഥലത്തെ കൗൺസിലറെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദേശിച്ചു. കൗൺസിലർ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ബന്ധപ്പെടാനും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന് ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പോലും ആരും തയാറായില്ല.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല. തുടർന്ന് മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാൻ മോർച്ചറികളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് സംശയമുള്ളതിനാൽ ആരും സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഫ്രീസർ വാങ്ങി അതിൽ മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് കുടുംബം ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറെത്തിച്ച് മൃതദേഹം അതിലേക്കു മാറ്റിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ രാത്രി ഫലം വന്നപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു തെളിയുകയായാരുന്നു. ഇക്കാര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമില്ലായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽനിന്നു വിളി വന്നത്.

ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ വന്ന് മൃതദേഹം കോവിഡ് മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള സംസ്കാരത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി. 48 മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നോടെയാണ് അധികൃതർ മൃതദേഹം മാറ്റുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടു മണിക്കൂറുകൾ കൂടിയെടുത്തു 71കാരൻ താമസിച്ച കെട്ടിടം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ.

