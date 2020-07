സ്വകാര്യ ട്രെയിനിലും കേരളത്തോട് അവഗണന; 150ൽ കേരളത്തിലൂടെ 3 എണ്ണം മാത്രം

കൊച്ചി∙ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ 150 സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ കരാർ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴും കേരളത്തോട് അവഗണന. കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ ക്ലസ്റ്ററിൽ 12 ട്രെയിനുകൾ ശുപാർശ െചയ്തതിൽ കേരളത്തിലൂടെയുള്ള 3 ട്രെയിനുകളാണുള്ളത്. കന്യാകുമാരി–എറണാകുളം, ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമുളള കൊച്ചുവേളി–ഗുവാഹത്തി, മംഗളൂരു–ചെന്നൈ വീക്ക്‌ലി ട്രെയിനുകളാണു ഇവ. എന്നാൽ‍ ഇതിൽ എറണാകുളം ട്രെയിന്റെ സമയക്രമം യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതല്ല.

പ്രതിദിന ട്രെയിൻ രാവിലെ 6ന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും. മടക്ക ട്രെയിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 2നു പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 8.30ന് കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തും. ചെന്നൈ– മംഗളൂരു ട്രെയിൻ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ബുധനാഴ്ചകളിലുമാണ് സർവീസ് നടത്തുക. വാരാന്ത്യങ്ങളിലാണു ഈ റൂട്ടിൽ തിരക്കാണെന്നിരിക്കെ ഇടദിവസങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്താൻ എത്ര കമ്പനികൾ മുന്നോട്ടു വരുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.



കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളതും യാത്രക്കാർ കാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം–ഹൈദരാബാദ് (ബെംഗളൂരു വഴി), തിരുവനന്തപുരം–മുംബൈ (കോട്ടയം, കൊങ്കൺ വഴി), തിരുവനന്തപുരം–ന്യൂഡൽഹി (വിജയവാഡ,ഭോപ്പാൽ വഴി), എറണാകുളം–ഹൗറ, കോഴിക്കോട്–ബെംഗളൂരു, തിരുവനന്തപുരം–കണ്ണൂർ, എറണാകുളം–അഹമ്മദാബാദ് സർവീസുകളൊന്നും റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെയും നിതി അയോഗിന്റെയും പട്ടികയിലില്ല.



റൂട്ടുകൾ നിശ്ചയിച്ചതിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അധികൃതർ പറയുന്നത്. റെയിൽവേ ഓടിക്കുമെന്നു പറയുന്ന ട്രെയിൻ സെറ്റുകളുടെ നിർമാണം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തു നടക്കുന്നില്ല. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരും. 2023ൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണു പദ്ധതിയുമായി നിതി ആയോഗ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളിൽ ഇൻഡിഗോയും ടാറ്റയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ താൽപര്യം പ്രകടപ്പിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൽ എത്ര കമ്പനികൾ ഗതാഗത മേഖലയിൽ മുതൽ മുടക്കാൻ തയാറാകുമെന്നു വ്യക്തമല്ല.



English Summary : Out of 150 trains only 3 through Kerala