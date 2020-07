അന്ന് നഗ്നയാക്കി ചോദ്യം ചെയ്തു; ഇന്നു കൊല്ലാൻ ശ്രമം: പൊലീസിനെതിരെ സോണി സോറി

ബസ്തർ∙ പൊലീസുകാർ തന്നെ പിന്തുടർന്ന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പോരാളിയും ആദിവാസി നേതാവുമായ സോണി സോറി. ഛത്തിസ്ഗഡിലെ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനമേഖലയായ ബസ്തറിൽ പൊലീസ് പീഡനത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോണി സോറി (45) ആദിവാസികളുടെ പൊരുതുന്ന മുഖമാണ്.

കഴിഞ്ഞ 29ന് ദന്തേവാദ കലക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ വച്ച് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാർ ഇടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി സോണി പറഞ്ഞു. ‘കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി തന്നെ ചിലർ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ പൊലീസുകാരായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി’ സോണി പറഞ്ഞു. 2016 മുതൽ വൈ കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് സോണിക്കുള്ളതെന്നും സോണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് തങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും എസ്പി അഭിഷേക് പല്ലവ പ്രതികരിച്ചു.



പൊലീസിന്റെ ക്രൂര പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുകയും പിന്നീട് അതിനെ ചെറുത്തു മനുഷ്യാവകാശ പോരാളിയായി മാറുകയും ചെയ്തതാണ് സോണി സോറിയുടെ ചരിത്രം. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് 2011ൽ ആണ് പൊലീസ് അധ്യാപികയായിരുന്ന സോണിയെ പീഡിപ്പിക്കാ‍ൻ തുടങ്ങിയത്. റായ്‌പുർ ജയിലിൽ വച്ച് എസ്‌പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതർ നഗ്നയാക്കി ചോദ്യം ചെയ്‌തതായും ഇലക്‌ട്രിക് ഷോക്കു നൽകിയതായും ആരോപണമുയർന്നു.



വൈദ്യപരിശോധനയിൽ സോണിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് കല്ലു പുറത്തെടുത്തത് പീഡനത്തിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കി. ആദിവാസികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ബസ്തർ പൊലീസ് മേധാവി കല്ലൂരിക്കെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ ആസിഡ് ആക്രമണമുണ്ടായി. 2014 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായാണ് പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായത്.



English Summary : Police is trying to kill me : Adivasi leader Soni Sori