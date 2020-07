പിഡബ്ല്യുസി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു; അനുവദിക്കരുത്: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇ–ബസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ധനവകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയ ഫയൽ ഗതാഗതമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഗതാഗതമന്ത്രി അനുമതി നൽകിയാൽ ഓഫിസ് തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ഗതാഗതമന്ത്രി ഫയലിന് അനുമതി നൽകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സിന്റെ 4 ജീവനക്കാരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയമിക്കാനാണ് നീക്കം. പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓഫിസ് നേരത്തെ തുറക്കുമായിരുന്നു.

പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് കൺസൽറ്റൻസിയെ ഇ–ബസ് പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ തയാറാക്കാനാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്തില്ല. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടേയും ധനവകുപ്പിന്‍റെയും എതിർപ്പ് പരിഗണിച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യാതെ തീരുമാനമെടുത്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പറഞ്ഞു.

