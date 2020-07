കാപ്പനെ തണുപ്പിക്കാൻ രാജ്യസഭാ സീറ്റ്; സിപിഎം–എൻസിപി ധാരണയെന്ന് സൂചന

തിരുവനന്തപുരം∙ അഭിപ്രായ ഐക്യമായില്ലെങ്കിലും ജോസ് കെ.മാണിക്ക് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കാന്‍ മാണി സി.കാപ്പന് രാജ്യസഭ സീറ്റ് വാഗ്ദാനവുമായി സിപിഎം. ജോസ് കെ. മാണിക്ക് പാലാ സീറ്റ് നല്‍കേണ്ടി വന്നാല്‍ ഇനി ഒഴിവുവരുന്ന രാജ്യസഭ സീറ്റ് കാപ്പന് നല്‍കാമെന്നാണ് സിപിഎം നിര്‍ദേശം. പാലാ വിട്ടു നല്‍കില്ലെന്നാണ് മാണി സി. കാപ്പന്റെ പരസ്യപ്രതികരണമെങ്കിലും ദേശീയ തലത്തില്‍ ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

സിപിഐയുടെ എതിര്‍പ്പ് അവസാനിച്ചാല്‍ ജോസ് കെ. മാണി ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി താരമായ മാണി സി.കാപ്പനെയോ എന്‍സിപിയേയോ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ സിപിഎമ്മിന് തുടര്‍നീക്കം നടത്താനാവില്ല. ജോസ് കെ. മാണി വരുന്നതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും പാലാ വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്നാണ് കാപ്പന്‍ നടത്തിയ പരസ്യപ്രതികരണം.

പരസ്യപ്രതികരണം ഇതാണെങ്കിലും പിന്നാമ്പുറ ചര്‍ച്ചകള്‍ വ്യത്യസ്തമാണ്. ജോസ് കെ. മാണിയെ ഒപ്പം കൂട്ടിയാല്‍ അവര്‍ക്ക് നല്‍കാവുന്ന ഉറച്ച സീറ്റുകളില്‍ ഒന്ന് പാലാ മണ്ഡലമാണ്. പാലായെ വിട്ടൊരു കളിക്ക് ജോസ് കെ.മാണിയുമില്ല. ഇതിനാണ് മാണി സി. കാപ്പന് മുന്നില്‍ സിപിഎം പുതിയ ഫോര്‍മുലവച്ചത്. വിജയിച്ച സീറ്റ് വിട്ടുനല്‍കുന്നതിനു പകരമായി രാജ്യസഭാ സീറ്റ്. സിപിഎം, എന്‍സിപി ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങള്‍ ഇതേപ്പറ്റി ധാരണയായതാണ് സൂചന.

