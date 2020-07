ന്യൂഡൽഹി∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുതിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായി സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബൻസാലിക്ക് സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ബൻസാലിക്കു പുറമേ ബോളിവുഡിലെ മറ്റു പ്രമുഖരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിന്റെ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ ഷാനു ശർമ്മയെ രണ്ടാമതും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചു. ജൂൺ 8ന് ബാന്ദ്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ഷാനുവിനെ ഒരു തവണ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ശുദ്ധ് ദേശീ റോമാൻസ്, ഡിക്ടറ്റീവ് ബ്യോംകേശ് ബക്‌ഷി എന്നീ സിനിമകളിൽ സുശാന്തിനൊപ്പം ഷാനു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ബോളിവുഡിലെ പ്രഫഷനൽ വൈരാഗ്യമാണോ സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.



നടി കങ്കണ റണൗട്ടിനെയും സംവിധായകൻ ശേഖർ കപൂറിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും സംസാരിച്ചിരുന്നു. 2019–ൽ സുശാന്തിന്റെ 5 സിനിമകളാണ് മുടങ്ങിപ്പോയതെന്നും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിലർ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും കങ്കണ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കു വച്ച വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്.

‘നീ കടന്നുപോയ വേദനകൾ എനിക്ക് അറിയാം. നിന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയവരുടെ കഥയറിയാം. എന്റെ തോളിൽ കിടന്നു കരകരഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം നിനക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്ലെന്ന് ഞാന്‍ ആശിച്ച് പോകുന്നു. നിന്റെയല്ല അവരുടെ കർമഫലം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് സംവിധായകന്‍ ശേഖര്‍ കപൂര്‍ കുറിച്ചത്.

സുശാന്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കാമുകിയുമായിരുന്ന റിയ ചക്രവർത്തിയേയും പൊലീസ് പത്തു മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ജൂൺ 14നാണ് മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലെ അപാർട്മെന്റിൽ സുശാന്തിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



