തിരുവനന്തപുരം∙ ഉറവിടമറിയാത്ത നാല് കോവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടിയായതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശങ്ക. ഇതോടെ ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികളുടെ ആകെ എണ്ണം 20 ആയി. പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്‌സിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളിയായ ആസാം സ്വദേശി(24), വഞ്ചിയൂര്‍ കുന്നുംപുറം സ്വദേശിയായ ലോട്ടറി വില്‍പനക്കാരൻ(45), തുമ്പ വിഎസ്എസ്‌സി‌യിലെ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിയായ നെയ്യാറ്റിൻകര, വഴുതൂർ സ്വദേശി(25), ആലുവിള, ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(47)യായ വെല്‍ഡര്‍ എന്നിവർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെനിന്നെന്നറിയില്ല. ഇവർക്കൊന്നും യാത്രാപശ്ചാത്തലവുമില്ല.

അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ കര്‍ശനനിയന്ത്രണം. തിരുവനന്തപുരത്ത് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയെന്ന് മേയര്‍ കെ. ശ്രീകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. പാളയത്തെ സാഫല്യം ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് അടയ്ക്കും. പാളയം മാര്‍ക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശനം മുന്‍ ഗേറ്റിലൂടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.



