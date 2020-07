6 വർഷം മുൻപ് സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയെ ജയിലിലെത്തി സഹോദരൻ കൊലപ്പെടുത്തി

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തന്റെ സഹോദരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പ്രതിയെ ജയിലിൽ തടവുകാരനായി ചെന്ന് കുത്തിക്കൊന്നു സഹോദരൻ. നിസാമുദ്ദീൻ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മെഹ്താബാണ് (27) സഹതടവുകാരൻ ദക്ഷിൺപുരി സ്വദേശി സക്കീറിന്റെ (21) കുത്തേറ്റു തിങ്കളാഴ്ച തിഹാർ ജയിലിൽ മരിച്ചത്.



സക്കീറിന്റെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരിയെ 6 വർഷം മുൻപാണു സുഹൃത്തുകൂടിയായ മെഹ്താബ് ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സഹോദരി ജീവനൊടുക്കി. ഇതോടെയാണു പ്രതികാര ചിന്ത സക്കീറിൽ നിറഞ്ഞത്.

പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മെഹ്താബ് തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്നു മോചിതനാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ സക്കീർ തയാറായില്ല. ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മറ്റൊരു കൊലപാതകം നടത്തി എന്നാണു പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഈ കേസ് സക്കീറിനെയും തിഹാർ ജയിലിൽ എത്തിച്ചു. അന്നു 20 വയസ്സിനു താഴെ മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം എന്നതിനാൽ മറ്റൊരു ബ്ലോക്കിലായിരുന്നു ആദ്യം. 21 വയസ്സ് പൂർത്തിയായതോടെ മെഹ്താബിന്റെ ബ്ലോക്കിലേക്കു മാറ്റി. പിന്നീട് ജയിലിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയതോടെ മെഹ്താബ് കിടക്കുന്ന അതേ വാർഡിൽ ആക്കി. ഇതോടെ, കൊലപാതകത്തിനുള്ള അവസരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രാർഥനയ്ക്കായി എല്ലാവരും പുറത്തു പോയ ഘട്ടത്തിലാണു സക്കീർ, മെഹ്താബിന്റെ സെല്ലിലേക്കു പാഞ്ഞെത്തിയത്. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ടു കഴുത്തിലും വയറ്റിലും ആഞ്ഞുകുത്തി. ദേഷ്യം തീരുന്നതു വരെ ശരീരമാസകലം കുത്തി മരണം ഉറപ്പാക്കിയെന്നാണു അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

English Summary: Tihar Jail inmate stabs another prisoner to death to avenge minor sister's Rape