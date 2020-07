'ഭക്ഷ്യമേഖല സ്വയംപര്യാപ്തതയുടെ ആവശ്യകതയും വെല്ലുവിളികളും'; വെബിനാർ ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര കാർഷിക പദ്ധതിയായ 'പുനർജ്ജനി'യുടെ ഭാഗമായി 'കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യ മേഖല സ്വയംപര്യാപ്തതയുടെ ആവശ്യകതയും വെല്ലുവിളികളും' എന്ന വിഷയത്തിൽ വെബിനാർ ഇന്ന് നടക്കും. മന്ത്രി വി. എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ അപകട സാധ്യത എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ശേഖർ എൽ. കുര്യാക്കോസ്, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ അക്കാദമി ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ ഡോ. പ്രസാദ് റാവു, ഭക്ഷ്യ മേഖലാ സ്വയം പര്യാപ്തത: സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഗവേഷണ വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോ. ഇന്ദിരാദേവി, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിലും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിലും ചെലുത്തിയ ആഘാതങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ, അതിജീവന ക്ഷമതയുള്ള കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ. ജിജു പി അലക്സ്, കേരളത്തിലെ ഭൂവിനിയോഗ വ്യതിയാനങ്ങളും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കാർഷിക രീതികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ, കൈറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷൻ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഗോപിക സുരേഷ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും.



https://www.youtube.com/channel/UCoyxzgTZee1t068TJ0o44fg എന്ന കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക യുട്യൂബ് ചാനലിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിനാണ് വെബിനാർ.

English Summary : Webinar on the needs and challenges of food sector self sufficiency in Kerala