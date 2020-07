ചൈനീസ് തടവുകാരുടെ മുടി?; 13 ടണ്‍ വസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് യുഎസ്

നെവാര്‍ക്ക് ∙ ചൈനീസ് തടവുകാരുടെ തലമുടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതെന്നു സംശയിക്കുന്ന വയ്പുമുടി ഉൾപ്പെടെ 13 ടണ്‍ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കള്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് തുറമുഖത്ത് യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആന്‍ഡ് ബോര്‍ഡര്‍ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ (സിബിപി) ഓഫിസര്‍മാര്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. ചൈനയിലെ ഷിന്‍ജിയാങ്ജില്‍നിന്നു കയറ്റുമതി ചെയ്ത എട്ടു ലക്ഷം ഡോളര്‍ വിലവരുന്ന വസ്തുക്കളാണു തടഞ്ഞുവച്ചത്. ചൈനയില്‍ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെയും നിര്‍ബന്ധിത തൊഴിലെടുപ്പിക്കലിന്റെയും സാക്ഷ്യമാണ് ഈ വസ്തുക്കളെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

മുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷമായ ഉയിഗുര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട ആളുകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഷിന്‍ജിയാങ്. 11 ദശലക്ഷം ഉയിഗുറുകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. പത്തുലക്ഷത്തോളം ഉയിഗുറുകളെ ചൈന അനധികൃതമായി തടവില്‍ വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ആരോപണം. ഇവിടെ നിന്നാണ് തലമുടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കള്‍ ഇത്രയധികം കയറ്റി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. തടവുകാരുടെ തലമുടിയാണിതെന്നാണ് യുഎസ് അധികൃതര്‍ കരുതുന്നത്.

തടവില്‍ കഴിയുന്ന ഉയിഗുറുകള്‍ കൊടുംപീഡനമാണ് നേരിടേണ്ടിവരുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ലൈംഗികപീഡനവും നിര്‍ബന്ധിത തൊഴിലെടുപ്പിക്കലും തടവുകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പതിവാണ്. ക്യാംപുകളില്‍ ദിനംപ്രതി നിരവധി പേര്‍ മരിക്കുന്നതായും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഭക്ഷണം നല്‍കാതെ, ഉറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതായി ക്യാംപുകളില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തടവുകാരുടെ തലമുടിയെന്നു സംശയിച്ച് രണ്ടാംതവണയാണ് ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള വസ്തുക്കള്‍ സിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലേക്കു ഇറക്കുമതി നടത്തുന്നവര്‍ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കും. അത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

ഉയിഗുറുകള്‍ക്കെതിരായ നടപടികളില്‍ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ വലിയ രാജ്യാന്തര പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ഉയിഗുറുകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്തുണ നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വ്യക്തികള്‍ക്കും ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള ബില്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം പാസാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തടവുകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍ പിങ്ങിന് ട്രംപ് പിന്തുണ നല്‍കിയിരുന്നതായി ജോണ്‍ ബോള്‍ട്ടന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

