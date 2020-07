കോലഞ്ചേരി ∙ അങ്കമാലിയിൽ പിതാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ തലയ്ക്കു പര‍ുക്കേറ്റ് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശ‍ുപത്രിയിൽ ചികിത്സയില‍ുള്ള 2 മാസം പ്രായമ‍‍ുള്ള ജോസീറ്റയ‌ുടെ ആരോഗ്യ നില മെച്ചപ്പെട്ടതിനാൽ ശനിയാഴ്ച ഡിസ്‍ചാർജ് ചെയ്യ‍ും. മ‍ുലപ്പാൽ ക‍ുടിക്കുന്ന ക‍ുട്ടിയ‍ുടെ ദഹന പ്രക്രിയ സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

തലയിലെ രക്തസ്രാവ‍ത്തെ ത‍ുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 18ന് ആണ് ക‍ുട്ടിയെ അബോധാവസ്‍ഥയിൽ ആശ‍ുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച‍‍ത്. 22ന് ശസ്‍ത്രക്രിയ നടത്തി. ശനിയാഴ്ച ക‍ുട്ടിയെ മാതാവിന‍‍ു കൈമാറ‍ും. സംഭവത്തിൽ പിതാവ് ജോസ്പുരത്തു വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ചാത്തനാട്ട് ഷൈജു തോമസിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Baby Girl Attacked by Father will be Discharged from Hospital Tomorrow