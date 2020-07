‘എൻറിക്ക ലെക്സി: ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി മീൻ പിടിത്തക്കാർക്ക് അനുകൂലമല്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇറ്റാലിയൻ ഭടന്മാർ കേരളത്തിലെ രണ്ടു മത്സ്യതൊഴിലാളികളെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രാജ്യാന്തര ട്രൈബ്യൂണൽ കോടതി വിധി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ലെന്നു കേരള സ്വതന്ത്ര മത്സ്യതൊഴിലാളി ഫെഡറേഷനും നാഷനൽ ഫിഷ് വർക്കേഴ്സ് ഫോറവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സംഭവം നടന്ന അന്നുമുതൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മുഖ്യ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ ഭടന്മാരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മാറിമാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ ഇറ്റാലിയൻ ഭടന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണു കൈക്കൊണ്ടത്.

ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി വന്നിട്ട് 40 ദിവസത്തോളം അവ പുറത്തുവിടാതിരുന്ന കേന്ദ്ര നടപടി മീൻപിടിത്ത സമൂഹത്തോടുള്ള അവഹേളനമായേ കരുതാനാവൂ. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് എൻറിക്ക ലെക്സി സഞ്ചരിച്ചതും മീൻപിടിത്തക്കാരുടെ നേർക്കു വെടിവച്ചതും എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിവച്ചതും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നതും വിദേശയാത്രാ കപ്പലുകൾക്കും ചരക്കു കപ്പലുകൾക്കുമുള്ള താക്കീതാണെന്നു കേരള സ്വതന്ത്ര മത്സ്യതൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജാക്സൺ പൊള്ളയിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.ഡി.മജീന്ദ്രൻ, നാഷനൽ ഫിഷ് വർക്കേഴ്സ് ഫോറം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.പീറ്റർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.



കേരളത്തിന്റെ തീരക്കക്കടലിലൂടെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക കപ്പലുകളും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരപാത നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെയും മുംബൈയിലെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാത്തതിനാലാണു കടലിൽ നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഈ മേഖലയിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തതും അപകടങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു കപ്പലുകൾക്കും നമ്മുടെ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



