കോവിഡ് ബാധ മറച്ചുവച്ച് വിവാഹ സൽക്കാരം നടത്തി; വരന്റെ പിതാവിനെതിരെ കേസ്

പട്ന ∙ വരന്റെ കോവിഡ് ബാധ മറച്ചുവച്ചു വിവാഹ സൽക്കാരം നടത്തി നൂറിലേറെ പേർക്കു കോവിഡ് പകർന്ന സംഭവത്തിൽ വരന്റെ പിതാവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വിവാഹത്തിന്റെ രണ്ടാം നാൾ വരൻ അനിൽ കുമാർ കോവിഡ് മൂർച്ഛിച്ചു മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ കുമാർ രവി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

പാലിഗഞ്ച് സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വരന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റാരോപണമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നു കേസെടുക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി. വരന്റെ പിതാവ് അംബികാ ചൗധരിക്കെതിരെയാണു കേസ്. ജൂൺ 15നു പാലിഗഞ്ചിലായിരുന്നു ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ച വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 113 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary : FIR against father of Bihar groom whose wedding led to 113 testing positive for coronavirus