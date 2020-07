എല്ലാ എംഎൽഎമാരും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം: ഗോവ സ്പീക്കർ

പനജി∙ എല്ലാ എം‌എൽ‌എമാരും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്ന് ഗോവ നിയമസഭ സ്പീക്കർ രാജേഷ് പട്നേക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ബിജെപി എം‌എൽ‌എയ്ക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർഥന. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച എം‌എൽ‌എ ഇപ്പോൾ മാർഗാവോ പട്ടണത്തിലെ ഇ‌എസ്‌ഐ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.



‘തീർച്ചയായും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. കോവിഡ് കേസുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എം‌എൽ‌എമാർക്ക് പോകേണ്ടിവരും. അതിനാൽ എല്ലാ എം‌എൽ‌എമാരോടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഇത് അവരോടുള്ള എന്റെ അഭ്യർഥനയാണ്’– പട്നേക്കർ പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 27 മുതൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും. അതിനു മുന്നോടിയായാണ് സ്പീക്കറുടെ അഭ്യർഥന.

