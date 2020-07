4000 രൂപ ആശുപത്രി ബിൽ അടച്ചില്ല; യുപിയിൽ രോഗിയെ അടിച്ചുകൊന്നു

അലിഗഡ്∙ 4,000 രൂപ ആശുപത്രി ബിൽ അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അധികൃതർ രോഗിയെ അടിച്ചുകൊന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണു സംഭവം. അലിഗഡ് ജില്ലയിലെ ഇഗ്‌ലാസ് ഗ്രാമവാസി സുൽത്താൻ ഖാൻ (44) ആണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മൂത്രതടസ്സത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി സുൽത്താൻ ഖാൻ വ്യാഴാഴ്ച ക്വാർസി പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

പ്രവേശന ഫീസ് പരിശോധിച്ചശേഷം സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചികിത്സ തേടുകയുള്ളൂവെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രി അധികൃതരോട് പറഞ്ഞു. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് എടുക്കാതെ മരുന്നുകൾക്കായി മാത്രം 4,000 രൂപ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഈടാക്കി. ബില്ലനുസരിച്ചു മരുന്നുകൾക്കുള്ള 3,783 രൂപ നൽകാമെന്നു കുടുംബം സമ്മതിച്ചു. ആശുപത്രി ‘സന്ദർശിച്ചതിന്’ 4,000 രൂപ കൂടി കൗണ്ടറിൽ നൽകണമെന്ന വിചിത്ര ആവശ്യവും മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി 200 രൂപ കൗണ്ടറിൽ അടച്ചതായും അധിക ഫീസ് അനാവശ്യമാണെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.

പണമടയ്ക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കമായി. തർക്കത്തിനിടെ സുൽത്താൻ ഖാനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മർദനമേറ്റു. മാരകമായി മുറിവേറ്റ സുൽത്താൻ ഖാൻ മരിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ക്വാർസി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തു. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി അലിഗഡ് എസ്പി അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

English Summary: In Aligarh, man ‘beaten to death by staff’ over Rs 4,000 unpaid hospital bill