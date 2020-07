ലഡാക്കിലെത്തി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനയ്ക്ക് നൽകിയത് ഇരട്ട മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ – ചൈന അതിര്‍ത്തിത്തര്‍ക്കം അയവില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഡാക്കിലെത്തി. സംയുക്തസേനാ മേധാവി ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്തും കരസേന മേധാവി ജനറല്‍ എം.എം.നരവനെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ട്. അതിര്‍ത്തിയിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയ മോദി ഗല്‍വാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ സൈനികരെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ലഡാക്കില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സുരക്ഷാസമിതി യോഗം ചേരും.

മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിക്കാന്‍ ഞാനുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസം സൈനികര്‍ക്കു പകരുക, ഇന്ത്യ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് ചൈനയ്ക്കു നല്‍കുക– പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ലഡാക്ക് സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇവ രണ്ടുമാണ്. ലേയിലെ സൈനിക വിമാനത്താവളത്തില്‍ അതിരാവിലെ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വടക്കന്‍ കമാന്‍ഡ് മേധാവി ലഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറല്‍ വൈ.കെ. ജോഷിയും മറ്റു മുതിര്‍ന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വീകരിച്ചു.

14 കോര്‍ കമാന്‍ഡര്‍ ലഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറല്‍ ഹരീന്ദര്‍ സിങ് അതിര്‍ത്തിയിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചു. നിലവിലെ സേനാ വിന്യാസം, ചൈനയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളുടെ പുരോഗതി എന്നിവ അറിയിച്ചു. സംഘര്‍ഷം പരിഹരിക്കാന്‍ സൈനിക തലത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഹരീന്ദര്‍ സിങ്ങായിരുന്നു.

ലഡാക്കിലെ നിമുവില്‍ കരസേന, വ്യോമസേന, െഎടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംവദിച്ചു. 11,000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള അതികഠിനമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് നിമു. സൈനികവേഷത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയത്. ധീരസൈനികരുമായി സംവദിക്കുന്നു എന്ന വരികളോടെ സ്വന്തം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ മോദി ചിത്രം പങ്കുവച്ചു. ജൂണ്‍ 15ലെ സംഘര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു നേതാവ് ലഡാക്കിലെത്തുന്നത്. അക്രമം നടന്ന് 18 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണു സന്ദർശനം.

വൈകിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കര്‍, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ എന്നിവരുമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും. അതിര്‍ത്തിയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സേനാവിന്യാസമുണ്ട്. പാംഗോങ് ഒഴികെയുള്ള മേഖലകളില്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള സേന പിന്മാറ്റത്തിനു രൂപരേഖയായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധമന്ത്രി ഇന്ന് ലഡാക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: In Direct Message to China, PM At Ladakh