പീഡനശ്രമം ചെറുത്ത പതിന്നാലുകാരിയെ യുവാവ് ജീവനോടെ തീകൊളുത്തി

ഛത്തീസ്ഗഡ്∙ പീഡനശ്രമം ചെറുത്ത പതിന്നാലുകാരിയെ തീകൊളുത്തി കൊന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മുന്‍ഗേലിയിലുള്ള കൊട്ടാവലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ ഗ്രാമത്തില്‍ ജൂണ്‍ 30 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30 കാരനായ ബാലു ഭാസ്കറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബവുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ല ബാലു. വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടി തനിച്ചായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയെത്തിയ ഇയാള്‍ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ ശരീരത്തില്‍ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു. പുറത്തേക്ക് ഓടിയ കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെയെത്തി ബാലു തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. അയല്‍ക്കാര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Man sets 14-year-old on fire in Chhattisgarh’s Mungeli after failed molestation bid