സാഫല്യം കോംപ്ലക്സും പാളയം മാർക്കറ്റും ഏഴ് ദിവസത്തേക്കു അടച്ചിടും: മേയർ കെ.ശ്രീകുമാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളിക്കു വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സാഫല്യം കോംപ്ലക്സും പാളയം മാർക്കറ്റും ഏഴ് ദിവസത്തേക്കു പൂർണമായും അടച്ചിടാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി മേയർ കെ.ശ്രീകുമാർ അറിയിച്ചു. പാളയം മാർക്കറ്റും പരിസരവും സാഫല്യം കോംപ്ലക്സുമെല്ലാം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണു നേരത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പാളയം മാർക്കറ്റ് കൂടി 7 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചതെന്നു മേയർ വ്യക്തമാക്കി.

പാളയം പരിസരത്തു വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടകളും ഹോട്ടലുകളും ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ നിർദേശം നൽകി. തെരുവോര കച്ചവടങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി. ഇവിടങ്ങളിലെ ചായ തട്ടുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കും. പാളയം മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് തുടങ്ങി, സാഫല്യം കോംപ്ലക്‌സ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരം, ആയുർവേദ കോളജ് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലും വഞ്ചിയൂർ വരെയും മേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭയുടെ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുനശീകരണം നടത്തി.



പാളയം വാർഡിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ആൾക്കൂട്ടം കുറക്കുന്നതിനായി നേരത്തെ ചാല, പാളയം മാർക്കറ്റുകളിലും നഗരത്തിലെ മാളുകളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മാത്രമായി നഗരസഭ ഏർപ്പടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് സമാനമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഗരത്തിലെ തിരക്കുള്ള മുഴുവൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.



English Summary: New measures announced to contain Covid by Thiruvananthapuram Corporation