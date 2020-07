ചർച്ച നടക്കുന്നു, പ്രകോപനം പാടില്ല: മോദി എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ചൈന

ബെയ്ജിങ്/ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയും ഇരു വിഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചൈന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ലഡാക്ക് സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സംഘര്‍ഷമൊഴിവാക്കാന്‍ സൈനിക – നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യ – ചൈന സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരിക്കെയാണു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലഡാക്കിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ലേയിലെ സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മോദി 11,000 അടി ഉയരത്തിൽ‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിർത്തി പോസ്റ്റായ നിമുവിൽ സൈനികരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി വിലയിരുത്തി.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ലോകത്താര്‍ക്കും തോല്‍പ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് സൈന്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനുമുഴുവന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ കഴിവില്‍ പൂര്‍ണവിശ്വാസമുണ്ട്. രാജ്യം വീരജവാന്മാരുടെ കരങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിതമാണ്. സ്വയംപര്യാപ്തമാകാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് സൈന്യം മാതൃകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലഡാക്ക് സന്ദർശനം രാജ്യത്തിന്റെ വീരജവാന്മാരുടെ മനോവീര്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നിന്നു നയിക്കുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. നരേന്ദ്ര മോദി ലഡാക്കിൽ ൈസനികരോടൊപ്പമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

