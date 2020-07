ആസൂത്രണം ഡോവല്‍, മോദിയുടെ ലേ യാത്ര അതീവരഹസ്യം; ചൈനയ്ക്ക് താക്കീത്

സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് 11,000 അടി ഉയരം, വരണ്ട വായു, കത്തുന്ന സൂര്യനില്‍നിന്നുള്ള മൂര്‍ച്ചയേറിയ രശ്മികള്‍, അതികഠിനമായ ഭൂപ്രദേശം. ശരാശരി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും ലേയിലെ കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍. എന്നാല്‍ എല്ലാ ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്താണ് അറുപത്തിയൊമ്പതുകാരനായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ കുഷോക് ബക്കുള റിംപോച്ചെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ പറന്നിറങ്ങിയത്.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലഡാക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ

മുന്നില്‍നിന്നു നയിക്കാന്‍ താനുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം സൈനികര്‍ക്കു നല്‍കുക വഴി, ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം ചെറുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം സേനയ്ക്കാകെ പകര്‍ന്നു നല്‍കുകയെന്നതാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനോദ്ദേശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ലേയില്‍നിന്നു നേരിട്ടു നിമുവിലെ സൈനികതാവളത്തിലേക്കാണു പ്രധാനമന്ത്രി പോയത്. സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത്, കരസേനാ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ എന്നിവര്‍ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു.

പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്തിനൊപ്പം ലേയിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മോദിയുടെ ലേയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ വിവരങ്ങള്‍ അതീവരഹസ്യമായാണു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ലേ വിമാനത്താവളത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുംവരെ എല്ലാം രഹസ്യമായിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലാണ് എല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ചത്തെ ക്വാറന്റീനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ഡോവൽ ഡല്‍ഹിയിലാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ടു ലഡാക്ക് മേഖലയിലെത്തിയത് ചൈനയ്ക്കുള്ള കൃത്യമായ സന്ദേശമാണെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഒരിഞ്ചു മണ്ണുപോലും വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം എന്ന് അവര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ലഡാക്ക് നിവാസികള്‍ക്കും മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകര്‍ന്നുനല്‍കുമെന്നും പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സംഘര്‍ഷവും ഉണ്ടാകരുതെന്നാവും പ്രധാനമന്ത്രി സൈന്യത്തിനു നല്‍കുന്ന സന്ദേശം. എന്നാല്‍ ഏതു കടന്നാക്രമണത്തിനും തിരിച്ചടി നല്‍കാനും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കും. 2017ല്‍ ദോക്‌ലാമിലും സമാന നിര്‍ദേശമാണു നല്‍കിയിരുന്നത്.

‘മുന്നില്‍നിന്നു നയിക്കുന്നു’ - എന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലേ സന്ദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയത് സേനയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിച്ചുവെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തികള്‍ സേനയ്ക്കു കീഴില്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യമാകെ മോദിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും ലേ സന്ദര്‍ശനം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള കൃത്യമായ സന്ദേശമാണെന്നും വാര്‍ത്താവിതരണ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

