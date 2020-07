11,000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള അതിർത്തി പോസ്റ്റിൽ മോദി; ചിത്രങ്ങൾ, വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വെള്ളിയാഴ്ച അതിരാവിലെ തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലഡാക്കിൽ എത്തിയത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ഇന്നെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സന്ദർശനം മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിൽ റാവത്ത് എത്തുമെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയും ലഡാക്കിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ലേയിലെ സേനാ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമെത്തിയത്. 11,000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള അതിർത്തി പോസ്റ്റായ നിമുവിൽ ലഫ്.ജനറൽ ഹരീന്ദർ സിങ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിച്ചു.

ലഡാക്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രി മോദിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ കരസേന, വ്യോമസേന, ഐടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുന്നു. #WATCH Prime Minister Narendra Modi briefed by senior officials in Nimmoo, Ladakh pic.twitter.com/uTWaaCwUVL — ANI (@ANI) July 3, 2020

English Summary: PM Visits Forward Post In Ladakh Days After Clash With China. See Pics