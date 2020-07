ഏറെക്കാലമായി ഉപയോക്താക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ‘എഡിറ്റ്’ ബട്ടണ്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കടുത്ത ഉപാധി വച്ച് ട്വിറ്റര്‍. കോവിഡ് കാലത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണു കമ്പനി മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാല്‍ മാത്രം ‘എഡിറ്റ്’ ബട്ടണ്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താമെന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

ഒരിക്കല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഏറെനാളായുള്ള ആവശ്യമാണ്. 320 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് ട്വിറ്ററില്‍ സജീവമായുള്ളത്. എഡിറ്റ് ബട്ടണ്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഇത്രനാളും ട്വിറ്റര്‍ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പടരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ഒരിക്കലും എഡിറ്റ് സംവിധാനം സജ്ജമാക്കില്ലെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ സിഇഒ ജാക്ക് ഡോര്‍സെ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.



എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്ച, മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതു ചര്‍ച്ചാവിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എഡിറ്റ് ബട്ടണ്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്റര്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ എഡിറ്റ് ബട്ടണ്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘എല്ലാവരും എന്നാല്‍ എല്ലാവരും’ എന്നു മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പലതരം പ്രതികരണമാണ് ഈ ട്വീറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഉയരുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ മാസ്‌ക് വേണമെന്നും വേണ്ടെന്നുമുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ട്വിറ്ററിന്റെതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വിമര്‍ശിക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവിനെതിരെ യുഎസില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.

English Summary: Twitter Says It Will Add An 'Edit' Button When Everyone Does This...