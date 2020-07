ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ചൈനീസ് അതിക്രമത്തില്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രാജ്യം കണ്ടത് ചൈനീസ് പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ ചെളിവാരിയെറിയുന്നതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷന്‍ 2005-06 കാലഘട്ടത്തില്‍ ചൈനയില്‍നിന്നു സംഭാവന സ്വീകരിച്ചുവെന്നു ബിജെപിയാണ് ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎ സര്‍ക്കാര്‍, പണം പറ്റിയതിനു ഉപകാരസ്മരണയായി ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വാണിജ്യകരാർ ഒപ്പിട്ടുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും ബിജെപി ഇതോടൊപ്പം ഉന്നയിച്ചു.

തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇതിനു മറുപടിയായി കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു കോണ്‍ഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. കോവിഡ് നേരിടാനായി പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായി മാർച്ചിൽ രൂപീകരിച്ച പിഎം കെയേഴ്‌സിലേക്ക് ടിക്‌ടോക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ കോടികള്‍ സംഭാവന ചെയ്തതായി കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ചൈനയോടു മൃദൃസമീപനം ആണെന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണവും കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ചു.



ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിലെ രണ്ട് മുൻനിര കക്ഷികൾ ചൈനീസ് പണത്തെ ചൊല്ലി പരസ്പരം ആരോപണശരം എയ്യുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വിദേശപണം ഒഴുകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ നയരൂപീകരണത്തെയും പരമാധികാരത്തെയും വരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പ്രതിരോധ, സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്നത്. നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പ് വരെ കുറ്റകൃത്യമായിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ തന്ത്രപരമായി നിയമങ്ങള്‍ മാറ്റിയെഴുതി അനുകൂലമായി മാറ്റുകയാണ് രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന ആരോപണവും ഇതോടൊപ്പം ഉയരുന്നു.



തന്ത്രപരമായി നിയമവിധേയമാക്കി



ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ വിദേശസ്രോതസുകളില്‍നിന്നു ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് 2016 വരെ നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു. ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും 2010 ലെ വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം ലംഘിച്ചതായി 2014-ല്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അപകടം മണത്ത പാര്‍ട്ടികള്‍ നിയമം തന്നെ തിരുത്തിയെഴുതി വിദേശഫണ്ടിന്റെ ഒഴുക്കു സുഗമമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു പിന്നീടു കണ്ടത്. ‘വിദേശസ്രോതസ്’ എന്ന വാക്കിന്റെ നിര്‍വചനം തന്നെ നിയമത്തിൽ ഇതിനായി മാറ്റിയെഴുതുകയായിരുന്നു.



2018 മാര്‍ച്ചില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ തിരക്കിട്ടു പാസ്സാക്കിയ ധനകാര്യ ഭേദഗതി ബില്ലുകളില്‍, രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കു വിദേശത്തുനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബില്ലും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. 2010 ലെ വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ചട്ടമാണു (എഫ്‌സിആര്‍എ) ഭേദഗതി ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ 1976 മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കു ലഭിച്ച എല്ലാ വിദേശ സംഭാവനകളും നിയമവിധേയമായി. ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും എഫ്‌സിആര്‍എ ചട്ടം ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ 2014 ലെ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി വിധി മറികടക്കുന്നതിനാണ് മുന്‍കാലപ്രാബല്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.



സോണിയ ഗാന്ധി, നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ.

1976ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന എഫ്‌സിആര്‍എയില്‍ വിദേശത്തു റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതോ ശാഖകളുള്ളതോ ആയ കമ്പനിയെ വിദേശകമ്പനിയായാണു നിര്‍വചിച്ചിരുന്നത്. 2010ല്‍ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്‌തെങ്കിലും ഈ നിര്‍വചനം മാറ്റുന്നത് 2016ല്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്. 50 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ വിദേശനിക്ഷേപമുള്ള കമ്പനികളെ വിദേശ കമ്പനികള്‍ എന്ന നിര്‍വചനത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കു വിദേശ സംഭാവന കൈപ്പറ്റുന്നത് എളുപ്പമായി. എന്നാല്‍, ഭേദഗതിക്കു 2010 വരെ മാത്രമായിരുന്നു മുന്‍കാല പ്രാബല്യം. അതിനു മുന്‍പു കൈപ്പറ്റിയ സംഭാവനകള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടാമെന്ന അവസ്ഥ വന്നതോടെ മുന്‍കാല പ്രാബല്യം 1976ലേക്കു നീട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതുള്‍പ്പെടെ 21 ഭേദഗതികളാണു ചര്‍ച്ചകൂടാതെ ഒറ്റയടിക്കു പാസാക്കിയത്.



അപകടകരമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ്



അജ്ഞാതരായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്കു സംഭാവന നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ കൂടി ആവിഷ്‌കരിച്ചതോടെ വിദേശകമ്പനികളുടെ ഇന്ത്യന്‍ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കോടികള്‍ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്‍ക്കു സംഭാവന നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണു സംജാതമായത്. യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്കു വിദേശഫണ്ട് എത്തിയാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വിദേശകമ്പനികള്‍ക്ക് കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും ഇതേ സംവിധാനം തന്നെയാണു തുടരുന്നത്.



അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈനീസ് സൈന്യം കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്ന അതേസമയത്തു തന്നെ അതിസമ്പന്നരായ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഇന്ത്യന്‍ അനുബന്ധ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ, സൈനിക നയരൂപീകരത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്കു രഹസ്യമായി ഫണ്ട് നല്‍കാന്‍ കഴിയുമെന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിയമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മുന്‍പ് കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന സംഭാവനയുടെ കണക്ക് അവരുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമായിരുന്നു.



മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ ശരാശരി ലാഭത്തിന്റെ ഏഴര ശതമാനം മാത്രമേ ഇത്തരത്തില്‍ സംഭാവനയായി നല്‍കാന്‍ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ പുതിയ ഭേദഗതികളിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകളിലൂടെ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും സംഭാവന നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. വിദേശകമ്പനികള്‍ക്കും അജ്ഞാതരായി തുടര്‍ന്നു കൊണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി പണമൊഴുക്കാന്‍ കഴിയും.



രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന സംഭാവന സംബന്ധിച്ച പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ മുദ്രവച്ച കവറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് നല്‍കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് റദ്ദാക്കാന്‍ കോടതി തയാറായില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് മുഖേന 2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മൂന്നു പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് 1931.43 കോടി രൂപയാണു ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ 1450.89 കോടിയും ബിജെപിക്കായിരുന്നു. 2018-19 ല്‍ ദേശീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ പുറത്തുവിട്ട വരുമാന കണക്കില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടു ഭാഗവും ‘അജ്ഞാതസ്രോതസു’കളില്‍ നിന്നായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.



