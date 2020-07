ചൈനാ അതിർത്തിയിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് ഇന്ത്യൻ പോർവിമാനങ്ങൾ; സൈന്യം പൂർണസജ്ജം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പോർവിമാനങ്ങൾ. മിഗ്–29, സു–30എംകെഐ (സുഖോയ്) പോർവിമാനങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായി അതിർത്തിയിൽ പറക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയും ഇവ നിരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തി. യുഎസ് നിർമിത വിമാനമാനങ്ങളായ സി–17, സി–130ജെ, റഷ്യൻ നിർമിത വിമാനങ്ങളായ ഇല്യൂഷിൻ–76, ആന്റനോവ്–32 എന്നിവയും അതിർത്തിയിൽ കാവലുണ്ട്. ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് വ്യോമസേന നടത്തുന്നത്.

ഐഎഎഫ് ഫോർവേർഡ് എയർബേസിലാണ് വൻ സന്നാഹം ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേന പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് പറഞ്ഞു. ഏതു തരം നീക്കം നടത്താനും സൈന്യം തയാറാണ്. വൻ ശേഷിയുള്ള ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്ടറും എംഐ 17 വി5 ഹെലികോപ്ടറും എയർബേസിൽ സജ്ജമാണ്. സൈനികരെ യുദ്ധമുഖത്തെത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റുമാണ് ഈ ഹെലികോപ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐഎഎഫ് ഫോർവേർഡ് എയർബേസ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ അതിർത്തിയിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ലഡാക്കിലെ സേനാ താവളത്തിൽ മോദി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പ്രകോപനപരമാണെന്നു വാദിച്ച് അതിർത്തിയിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ചൈന മുതിർന്നേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.

ഗൽവാൻ, ഹോട്സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവയടക്കം നാലിടങ്ങളിൽ നിന്നു ചൈനീസ് സേന ഏതാനും വാഹനങ്ങൾ പിന്നോട്ടു നീക്കിയതായി സേനാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനു മുൻപും വാഹനങ്ങൾ നീക്കി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ നേരിയ സൂചനകൾ ചൈന നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം അവ അതിർത്തിയിലേക്കു വീണ്ടുമെത്തിച്ചു.

ചൈനയെ ഒരുതരത്തിലും വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നും ഗണ്യമായ രീതിയിൽ സേനാ പിൻമാറ്റം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴി തെളിയുകയുള്ളൂവെന്നും സേനാ വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മിസൈലുകൾ, ടാങ്കുകൾ എന്നിവയടക്കമുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ഇരു ഭാഗത്തും തുടരുന്നുണ്ട്. സംഘർഷം മൂർധന്യത്തിലുള്ള പാംഗോങ്ങിൽ നാലാം മലനിരയിൽ നിന്നു പിൻമാറാതെ ചൈന നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English summary: Air Force gives a look at readiness near China border