തിരുവനന്തപുരം∙ വരുന്ന രണ്ടുദിവസങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർണായകമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊലീസുകാരന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് സമരക്കാരില്‍ നിന്നാകാം‍. പൊലീസുകാരന്‍ എല്ലാദിവസവും സമരക്കാരെ നേരിട്ടയാളാണ്. വീട്ടുകാര്‍ക്കോ, എ.ആര്‍ ക്യാംപിലെ മറ്റു പൊലീസുകാര്‍ക്കോ രോഗമില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പൊലീസുകാരന്‍റെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയില്‍ 28 പേരാണുള്ളത്‍. ഇവരോടു ക്വാറന്‍റീനില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. സ്രവപരിശോധന ഇന്ന് നടത്തും. തിരുവനന്തപുരം എആര്‍ ക്യാംപ് കന്‍റീന്‍ മൂന്നുദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പകലും നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് ഡിസിപി ദിവ്യാ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സ്വയംനിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. വൈകുന്നേരം വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങരുത്.

നന്ദാവനം എആർ ക്യാംപിലെ പൊലീസുകാരനു പുറമേ പൂന്തുറ, മണക്കാട്, പാറവിള സ്വദേശികളായ 3 പേർക്കു കൂടി കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർക്കശമാക്കി. പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിനു പുറമേ പാളയം മാർക്കറ്റും അടച്ചു. സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനും വഞ്ചിയൂരിലെ ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരനും അമ്പലത്തറ കുമരിച്ചന്തയിലെ മത്സ്യവിൽപനക്കാരനും രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്നു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

വിഎസ്എസ്‌സിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 2 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വിഎസ്എസ്‌സിയിൽ ജോലിക്കെത്തുന്നവർക്കു കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കും. പൂന്തുറ, വഞ്ചിയൂർ, പാളയം വാർഡുകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളും നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വഴുതൂർ വാർഡും ബാലരാമപുരം പഞ്ചായത്തിലെ തളിയിൽ വാർഡും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി.

കോവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടിയതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും പൊലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി ചമ്പക്കര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച അന്‍പതോളം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഒരു കട പൂട്ടിച്ചു. പൊലീസും നഗരസഭാ അധികൃതരും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു പരിശോധന. നിബന്ധന പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് അടയ്ക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ

∙ നഗരപരിധിയിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഡയറി സൂക്ഷിക്കണം. പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ യാത്ര ചെയ്ത വിവരം, എവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സഞ്ചാര പഥവും ഡയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

∙ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാർക്കറ്റുകളിലെ കടകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ക്രമീകരണം

i) പഴം,പച്ചക്കറി കടകൾ തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം

ii) പലവ്യഞ്ജനം, സ്റ്റേഷനറി, ചിക്കൻ എന്നിവ വിൽക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം.

iii) മത്സ്യം, മാംസം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുൾപ്പെടെ മറ്റുവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും മൊത്തം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 50 % സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കണം.

∙ മാളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ക്രമീകരണം

i) തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം..അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഹോം ഡെലിവറി മാത്രം.

