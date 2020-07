ന്യൂഡൽഹി∙ ലഡാക്ക് വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ – ചൈന സംഘർഷം അതീവ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലായിരിക്കെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ആരോപണശരങ്ങൾക്കും കുറവില്ല. ചരിത്രത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ രംഗത്തുവന്നത്.

സ്വന്തമായി യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖ ചൈന വരയ്ക്കുന്നതിനോട് കഠിനഹൃദയത്തോടെയുള്ള സമീപനമാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഗൽവാൻ താഴ്‌വര ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നു ചൈന അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും കപിൽ സിബൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കണ്‍ട്രോൾ (എൽഎസി – യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖ) എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് 1956ൽ ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചൗവെൻ ലായ് ആണ്. പിന്നീട് 1959ലും അദ്ദേഹം ഇതാവർത്തിച്ചു. 1962ലെ യുദ്ധത്തിലും പിന്നീടും ചൈന ഇതു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ അധിനിവേശത്തിനുശേഷം ചൗവെൻ ലായ് നെഹ്റുവിന് ഒരു കത്തെഴുതി. 1959ൽ ചൈന വരച്ച അതിർത്തി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഇവിടെനിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ പിന്നോട്ടുപോകാൻ ചൈന സന്നദ്ധമാണെന്നുമായിരുന്നു കത്തിൽ.

ഇതിനു മറുപടിയായി നവംബർ നാലിനെഴുതിയ കത്തിൽ ചൈനയുടേത് തോറ്റവരുടെയോ ദുർബലരുടെയോ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിജയിയുടെ തീരുമാനം മാത്രമാണെന്നാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞത്. 1959ലെ അതിർത്തി അംഗീകരിക്കണമെന്ന ചൈനയുടെ ആവശ്യത്തോട് – എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്തു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ദീർഘനാൾ ഇന്ത്യ പോരാടേണ്ടി വന്നാലും കീഴടങ്ങില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് നെഹ്റു നൽകിയത്’ – കപിൽ സിബൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

1959ലെ ചൈന വരച്ച അതിർത്തിയിൽപ്പോലും ഗൽവാൻ താഴ്‌വര പൂർണമായും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നു കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഗൽവാൻ താഴ്‌വര പൂർണമായും തങ്ങളുടേതാണെന്നാണ് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നത്, കപിൽ സിബൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വെള്ളിയാഴ്ച ലഡാക്ക് സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 11,000 അടി മുകളിലുള്ള നീമുവിൽ സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ ചൈനയുടെ പേരെടുത്തു പറയാതെ ‘ഭൂവിസ്തൃതി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു’വെന്ന് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കടന്നാക്രമണം വരുന്നത്. ഇതു വികസനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണെന്നും വിപുലീകരണശക്തികൾക്ക് പിൻവാങ്ങുകയോ പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നതെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: During Nehru's time China accepted that the Galwan Valley belongs to India