കടവന്ത്ര ഗിരിനഗറിൽ ഫ്ലാറ്റിലെ വീട്ടമ്മയ്ക്കു കോവിഡ്; ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

‌കൊച്ചി ∙ കടവന്ത്ര ഗിരിനഗറിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലെ വീട്ടമ്മയ്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പനിയും തൊണ്ടവേദനയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവർ കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. സ്വകാര്യ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണു പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം പകർന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറും നഴ്സുമാരുമുൾപ്പെടെ 4 പേർ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

അതിനിടെ, കൊച്ചി നഗരത്തിലും ജില്ലയിലെ മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലും കർശന നടപടികളുമായി അധികൃതർ രംഗത്തുണ്ട്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച എറണാകുളം മാർക്കറ്റിലെ ആളുകളുടെ സ്രവ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ ശക്തമായ പൊലീസ് സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ ഇതര സംസ്ഥാന ചരക്കു വാഹനങ്ങളും ഡ്രൈവർമാരും ഉൾപ്പെടെ എത്തുന്നതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു കൊച്ചി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള നടപടിയുണ്ടാകും.



English Summary: One more covid positive case in Kochi