ആശുപത്രി വെന്റിലേറ്ററിൽ ജീവനോടു മല്ലിട്ട് ദേവുചന്ദന; അതീവ ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ അപൂർവ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കിടെ എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലായ ദേവുചന്ദനയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നു ഡോക്ടർമാർ. ദേവുവിന്റെ അച്ഛൻ നൂറനാട് എരുമക്കുഴി മീനത്തേതിൽ കിഴക്കേക്കരയിൽ ബി.ചന്ദ്രബാബുവിനെ (38) എസ്എടി ആശുപത്രി വളപ്പിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഓരോ ചുവടിലും കൂട്ടായി അച്ഛൻ ഇനിയില്ലെന്നു ദേവുചന്ദന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

തലച്ചോറിൽ നീരു കെട്ടുന്ന ബ്രയിൻ എഡിമ എന്ന വൈറസ് ജന്യ രോഗമാണു ദേവുവിന്. നൂറനാട് പുത്തൻവിള ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനു ദേവു ചെണ്ടമേളത്തിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ടിവി ചാനൽ പരിപാടിയും ശ്രദ്ധനേടി. മകളുടെ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത മനഃപ്രയാസത്തിലായിരുന്നു ചന്ദ്രബാബുവെന്നും അതെത്തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയതാവാം എന്നുമാണു പൊലീസ് നിഗമനം. രജിതയാണു ദേവുവിന്റെ അമ്മ. ഇവർക്കുണ്ടായ ഇളയ കുട്ടി 6 മാസം മുൻപ് എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം മരിച്ചുപോയിരുന്നു.



