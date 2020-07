യുദ്ധമുഖം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല മോദി: എ.കെ.ആന്റണി

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ യുദ്ധമുഖം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന് മുൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി എ.കെ.ആന്റണി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ദിര ഗാന്ധി, ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എന്നിവർ ജവാന്മാർക്കൊപ്പം യുദ്ധമുഖത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ചൈനയുടെ കൈയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലം തിരിച്ചെടുക്കുകയെന്നതാണ് മോദിക്കു മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്നും ‘ഔട്ട്ലുക്കി’നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു.

ലേയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ സന്ദർശനം സൈനികർക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. 1962ൽ ഇന്ത്യ – ചൈന യുദ്ധസമയത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യപ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകളിൽ എത്തി പലതവണ സൈനികരെ കണ്ടിരുന്നു. 1965ലെ ഇന്ത്യ – പാക്ക് യുദ്ധസമയത്ത് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയും സേനയ്ക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. 1971ലെ യുദ്ധസമയത്താണ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി ലേയിൽ എത്തിയതും ഫീൽഡ് മാർഷൽ മനേക് ഷായ്ക്കൊപ്പം സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതും – ആന്റണി പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ വെല്ലുവിളി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിപ്പോൾ ചൈനയുടെ കൈവശമാണ്. നയതന്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. ഗൽവാൻ താഴ്‌വര നമ്മൾക്കെന്നപോലെ ചൈനയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗൽവാൻ അവരുടേതാണെന്ന് ചൈന ആദ്യമായിട്ടാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് – ആന്റണി പറഞ്ഞു.

ചൈന പരസ്യമായി അതിന് അവകാശവാദം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയുടെ സൈനികർ ഇപ്പോഴും ഗൽവാനിലുണ്ട്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഗൽവാൻ ഒരു തർക്കപ്രദേശമല്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ 20 സൈനികരാണ് ജീവൻ നൽകിയത്. താൻ വളരെക്കാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രിയായിരുന്നു. അതിനാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുപറയാനാകും. 1962ലെ ഇന്ത്യയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളെ ഇതിനകം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനപരമായും ആയുധപരമായും ഇന്ത്യ മികച്ച നിലയിലാണ്. സേനയുടെ ആത്മവീര്യം മികച്ചതാണ് – ആന്റണി വ്യക്തമാക്കി.

നമ്മുടെ സായുധസേന ലോകത്തിലെ മികച്ച സേനകളിലൊന്നാണ്. യുപിഎയുടെ കാലത്ത് വ്യോമകേന്ദ്രങ്ങൾ പുനർനിർമിച്ചു, 65,000 കോടി ചിലവിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് കോർപ്സിനെ രൂപീകരിച്ചു, സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, സൈനികരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സി–17, സി–30 വിമാനങ്ങൾ, യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ തുടങ്ങിയവ സ്വന്തമാക്കി. നമ്മുടെ സേനയുടെ കഴിവിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ആന്റണി പറയുന്നു.

