ഒരു ദിവസം 22,771 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ; 442 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ച. 22,771 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 442 പേർ മരിച്ചു. 2,35,433 ആക്ടീവ് കേസുകളടക്കം 6,48,315 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3,94,227 പേർ രോഗവിമുക്തരായി. 18,665 പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു. രോഗവിമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം 60.80 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

യുഎസിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 57,683 പുതിയ കേസുകളാണ്. ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇത്രയധികം കേസുകൾ ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. യുഎസിൽ ഇതുവരെ 27,93,022 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലത്തെ 728 മരണമുൾപ്പെടെ 1,29,405 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

English Summary: India Sees Highest Single-day Spike Again with 22,771 New Cases; US Registers Record 57,683 Patients