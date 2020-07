വിമർശനവുമായി യെച്ചൂരി; നടപടികള്‍ പാലിച്ചാവും വാക്സിനെന്ന് ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നടപടികള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടാവും കോവിഡ് വാക്സിന്‍ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് ഐസിഎംആർ. രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തും. പദ്ധതി വേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ചെയര്‍മാന്‍ കത്തയച്ചതെന്നും ഐസിഎംആർ വിശദീകരിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സിൻ ഓഗസ്റ്റ് 15നു ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്(ഐസിഎംആർ) പ്രഖ്യാപനം വൻ വിവാദമായിരുന്നു.

ഐസിഎംആറിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുമായി ചേർന്നു ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച ‘കോവാക്സിൻ’ എന്ന മരുന്നാണു മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, വാക്സിൻ ഓഗസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ച് ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ ഡോ.ബൽറാം ഭാർഗവ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 12 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വാക്സിൻ നിർമിച്ച ഭാരത് ബയോടെക്കിനും കത്ത് അയച്ചതാണു വിവാദമായത്.

ഐസിഎംആർ നടപടിക്കെതിരെ സിപിഎം ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തി. ഉത്തരവുകൾക്കനുസരിച്ചല്ല ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രതിരോധമാണ് വാക്സിൻ. ഇതിനായി ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനായി വാക്സിൻ വികസിപ്പി‌ച്ചാൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യജീവനുകൾക്ക് വിലനൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് യെച്ചൂരി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലും ഐസിഎംആർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി യെച്ചൂരി ആരോപിച്ചു. വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും സീതാറാം യെച്ചൂരി ട്വിറ്ററിൽ ഉന്നയിച്ചു.

English Summary: It's important to expedite clinical trials of an indigenous virus vaccine: ICMR