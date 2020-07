ട്രംപിന്റെ മകന്റെ കാമുകിക്കും കോവിഡ്; മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ട്രംപിന്റെ റാലിയിലും

ന്യൂയോർക്ക്∙ യൂഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മകൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറിന്റെ കാമുകി കിംബെർലി ഗുയ്ൽഫോയ്‌ലിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീണ്ടും യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള ട്രംപ് ക്യാംപെയ്ന്റെ ഫണ്ട് റെയ്സർ കൂടിയായിരുന്നു ഗുയ്ൽഫോയ്‌ല്‍.

പോസിറ്റീവ് ആയതിനെത്തുടർന്ന് ഇവരെ ഐസലേറ്റ് ചെയ്തെന്നും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമാക്കാത്തതിനാൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് വിക്ടറി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സെർജിയോ ഗോർ അറിയിച്ചു. ഗുയ്ൽഫോയ്‌ലിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറിനെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെന്നു തെളിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയും എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കിംബെർലി ഗുയ്ൽഫോയ്‌ല്‍ (ഫയൽ ചിത്രം).

മൗണ്ട് റഷ്മോറിൽ പ്രസി‍ഡന്റിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗുയ്ൽഫോയ്‌ല്‍. സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിൽ വച്ചാണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അടുത്തിടെ പ്രസിഡന്റിനെ അവർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് വക്താക്കൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒക്‌ലഹോമയിലെ ടസ്‌ലയിൽ ട്രംപിന്റെ റാലിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയത് ഗുയ്ൽഫോയ്‌ല്‍ ആയിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ ഫീനിക്സിലെ പരിപാടിയിലും ഇവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

മുൻപ് ഫോക്സ് ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഗുയ്ൽഫോയ്‌ല്‍ ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ട്രംപ് വിക്ടറി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി നാഷനൽ ചെയർവുമനായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത്. പരിപാടികളിൽ ഗുയ്ൽഫോയ്‌ല്‍ മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രാദേശികമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, അടുത്തിടെ മാസ്കുകളും മറ്റു മുഖാവരണങ്ങളും വൈറസിനെ തടയില്ലെന്ന സന്ദേശം വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ട്രംപ് ജൂനിയർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കാമുകിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിന് 40,000 ഷെയറുകളും 60,000 റിയാക്‌ഷനുകളും ലഭിച്ചു.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറും കാമുകി കിംബെർലി ഗുയ്ൽഫോയ്‌ലും (ഫയൽ ചിത്രം).

