ന്യൂഡൽഹി∙ ല‍ഡാക്കിലെ നിമുവിൽ സിന്ധു ദർശൻ പൂജ നടത്തി നരേന്ദ്ര മോദി. വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടേക്കു നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാവർഷവും ജൂണിൽ പൂർണ ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന ദിവസത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നു ദിവസമാണ് സിന്ധുദർശൻ ആഘോഷം നടത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യ – ചൈന സൈനികർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 20 ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ലേയിൽ മോദി സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ജവാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിനായുള്ള യുദ്ധസ്മാരകം ‘ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം’ മോദി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഗൽവാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ജവാന്മാരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ, ഉന്നതസേനാ നേതൃത്വങ്ങളെ മാത്രമറിയിച്ചായിരുന്നു ലഡാക്കിലേക്കുള്ള മോദിയുടെ യാത്ര. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പോകുമെന്നാണു നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പകരം സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് പോകുമെന്നുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച അറിയിപ്പെത്തിയത്.

സിന്ധു ദർശൻ പൂജ നടത്തുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി. ചിത്രം: പിഐബി, ട്വിറ്റർ

ഡൽഹിയിൽനിന്നു പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ രാവിലെ 9.30നു ലേയിലെത്തിയ മോദി അവിടെനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നീമുവിലെ എട്ടാം സേനാ ഡിവിഷൻ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് സന്ദർശന വിവരം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ഇവിടെ സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത മോദി, ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് ലേയിലെ സേനാ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ സേന ചൈനയ്ക്കു ചുട്ട മറുപടി നൽകിയതായി ഗൽവാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരുക്കേറ്റ് അവിടെ കഴിയുന്ന സൈനികരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 3 മണിയോടെ മോദി ഡൽഹിയിലേക്കു മടങ്ങി.

നീമു: 11,000 അടി ഉയരത്തിൽ

സിന്ധു ദർശൻ പൂജ നടത്തുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി. ചിത്രം: പിഐബി, ട്വിറ്റർ

ലേയിൽനിന്ന് 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് 14 സേനാ കോറിനു കീഴിലുള്ള എട്ടാം ഡിവിഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നീമു. പാംഗോങ്, ഗൽവാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെനിന്നുള്ള ദൂരം 250 കിലോമീറ്റർ. 1999ൽ കാർഗിൽ യുദ്ധവേളയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേനാ നീക്കങ്ങളുടെ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു നീമു. സംസ്കാർ മലനിരകൾ അതിരിടുന്ന നീമു, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 11,000 അടി ഉയരത്തിലാണ്. ലഡാക്കിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

English Summary: PM Modi Performed Puja On Bank Of Indus River During Ladakh Visit