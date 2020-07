‘ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ കോവിഡ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഗ്രാമീണരെ ബാധിച്ചിട്ടുമില്ല’- യാത്രാനുഭവം

പത്തനംതിട്ട ∙ ആരും യാത്ര ചെയ്യാത്ത കോവിഡ്‌ കാലം. ട്രെയിൻ പോലുമില്ല. ഇതിനിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കു കാറിൽ വരികയെന്നതു ചിന്തിക്കാൻ പോലും പ്രയാസം. ന്യൂഡൽഹി ജാമിയ ഹംദാദ്‌ സർവകലാശാലയിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി പൊതുജനാരോഗ്യവിഭാഗം പ്രഫസറായ തിരുവല്ല കുറ്റപ്പുഴ ഉഴത്തിൽ ഡോ. സഖി ജോണിനും ഭാര്യ സുനിക്കും മക്കളായ ജോയലിനും നോയലിനും ആ കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. യാത്രയിൽ അഞ്ചാമനായി കയറികൂടിയ പോളോയ്‌ക്കും ഇത്‌ ആദ്യാനുഭവം. പോളോയുടെ കഥ പിന്നാലെ പറയാം. ആദ്യം സഖിയുടെ യാത്രാനുഭവത്തിലേക്ക്‌.

മുൻകരുതൽ മറന്ന്‌ കോവിഡ്‌ സഹായം



ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ്‌ പടരുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ലെന്നു തോന്നി. ഡോക്ടറും ഉപദേശിച്ചു. നാട്ടിൽ വീടുണ്ടല്ലോ. സഖി ജോൺ ഏതാനും വർഷം മുമ്പ്‌ ഒരു വൃക്ക ദാനം നൽകിയ ആളാണ്‌. രോഗം വന്നാൽ കൂടിയ തോതിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. റിസ്‌ക്‌ എടുക്കണോ. അങ്ങനെ നോയിഡയിൽ നിന്നു തിരിച്ചു. തിരുവല്ലയിലെത്തുമ്പോൾ യുപി, മധ്യപ്രദേശ്‌, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മൂന്നു ദിവസത്തിൽ പിന്നിട്ടത്‌ ഏകദേശം 2900 കിലോമീറ്റർ. 72 ടോൾ ഗേറ്റുകളിൽ നൽകിയത്‌ ഏകദേശം 3000 രൂപ. 11,000 രൂപയുടെ ഇന്ധനം. റോഡുകൾ വിജനമായിരുന്നതിനാൽ യാത്ര വേഗത്തിലായി.



യാത്രയ്ക്കിടെ കാർ നിർത്തി പോളോയ്ക്കൊപ്പം ഒരു നടത്തം.

ജസ്റ്റിസ്‌ കുര്യൻ ജോസഫ്, കണ്ണന്താനം, ദീപാലയ...



മൂന്നു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കരുതി. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നവരെ യാത്രയിൽ കണ്ടാൽ നൽകാനായി വേറെ കുറെ പൊതികളും കരുതി. അതിനുമുണ്ട്‌ പശ്ചാത്തലകഥ. ഡൽഹിയിൽ ജസ്റ്റിസ്‌ കുര്യൻ ജോസഫിന്റെയും അൽഫോൺസ്‌ കണ്ണന്താനത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്‌ട്രസ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ കലക്ടീവ്‌സ്‌ എന്ന സംഘടനയിലും പത്രപ്രവർത്തകനായ എ.ജെ.ഫിലിപ്പ്‌ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ‘ദീപാലയ’ എന്ന സംഘടനയിലും ഡോ. സഖി അംഗമാണ്‌.

ഹരിദ്വാറിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ ഉൾപ്പെടെ രക്ഷിച്ചത്‌ ഈ സംഘടനയാണ്‌. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റുമായി 2.1 കോടി രൂപ ചെലവിൽ രണ്ടുലക്ഷത്തോളം റേഷൻ കിറ്റും സഹായവും നൽകി. അതിന്റെ തിരക്കിലായതിനാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. സ്ഥിതി വഷളാകുന്നു എന്നു തോന്നിയതിനാൽ പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു.



ഇനിയും തുറക്കാതെ മുംതാസിന്റെ സ്‌മാരകം



ഗ്രാൻഡ്‌ ട്രങ്ക്‌ റോഡിലെ ട്രക്കുകളുടെ നിര ഒഴിവാക്കാനാണു പുലർച്ചെ യാത്ര തിരിച്ചത്‌. ആദ്യദിനം നാഗ്പൂരിൽ എത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. നോയിഡയിൽ നിന്ന്‌ മഥുര വഴി 155 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട്‌ രാവിലെ കാർ ആഗ്രയിലെത്തി. നോയിഡ-ആഗ്ര റൂട്ടിൽ തന്നെ പൊതികളെല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്തു. ധാരാളം പേർ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു യുപിയിലേക്കും മറ്റും ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്‌.



വൈറസിനെ പേടിച്ച്‌ മൂന്നര മാസം മുമ്പ്‌ അടച്ച താജ്‌മഹൽ ഇതുവരെയും തുറന്നിട്ടില്ല. ഇനി എന്നു തുറക്കുമെന്നും അറിയില്ല. തിരക്കൊന്നുമില്ല. റോഡിനപ്പുറം യമുനയുടെ തീരത്ത്‌ ലോകാദ്ഭുതമായ പ്രണയസ്‌മാരകത്തിന്റെ മുഗൾ തലയെടുപ്പു കാണാം. അന്തരീക്ഷത്തിനു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്ര മൂടൽ ഇല്ല. തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതം. യമുനാനദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ വെള്ളാരങ്കല്ലുകളുടെ തിളക്കം.



തുകൽശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം നിലച്ചതോടെ യമുനയിൽ മീനുകളുടെ പ്രവാഹം. കുമ്പളങ്ങ പേടയും വളകളും തുകൽ ബാഗുകളും വിറ്റിരുന്ന വഴിയോര കടകളും ദേശീയപാത 44 ലെ പതിവു ഭക്ഷണ ധാബകളും വിജനം. ഗ്വാളിയർ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ രാജവംശങ്ങളും അതിലേറെ പലായനങ്ങളും കടന്നുപോയ ഭൂമിക. രാമായണത്തിലും മറ്റും പറയുന്ന അതേ ചിത്രകൂടത്തിലേക്കുള്ള ദിശാസൂചികയും ഇടയ്‌ക്കു കണ്ടു.



പേടിയില്ലാതെ ചമ്പൽക്കാട്ടിൽ



ന്യൂഡൽഹി ദീപാലയ ഓഫിസിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി എത്തിച്ച ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ.

ആധുനിക ഭാരത ചരിത്രത്തെ വിറപ്പിച്ച ഫൂലൻദേവിയുടെ ചമ്പൽക്കാടുകളിലേക്കാണ് പിന്നെ കാർ ഓടിയെത്തിയത്. എഴുപതുകളിൽ ചമ്പൽ മേഖലയെ വിറപ്പിച്ച കൊള്ളക്കാരെല്ലാം കീഴടങ്ങി പ്രായാധിക്യത്താൽ വിശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഭയം ഇല്ലാതില്ല. യമുനയുടെ കൈവഴിയായ ചമ്പൽ നദി. വിശാല ഗംഗ സമതലത്തിന്റെ ഭാഗം.

വനമേഖലയിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ മലിനീകരണം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. നിറയെ മുതലകളുണ്ട്‌. നർമദ നദിയും കൈവഴികളായ കെൻ- ബെത്വയുമായിരുന്നു പിന്നീട്‌. നർമദ ബച്ചാവോ ആന്ദോളനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക മേധാ പട്‌കറോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ജോയലിനു സ്ഥലം നല്ല പരിചയം.



ഝാൻസി റാണിയുടെ വീരഭൂമിയിലൂടെ



ഗംഗയ്‌ക്കും യമുനയ്‌ക്കുമിടയിലെ സമതലഭൂമിയുടെ വിശാലതയിൽ പരിലസിച്ചു കിടക്കുന്ന ബുന്ദേൽഖണ്ഡ്‌ മേഖലയാണ്‌ അടുത്തത്‌. ഝാൻസി, ലളിത്‌പുർ, ജൽഗാവ്, ഹാമിർപുർ, മഹോബാബ (യുപി) തുടങ്ങിയ ജില്ലകളും ഛതർപുർ, പെന്ന, സാഗർ, ദാമോ തുടങ്ങിയ (മധ്യപ്രദേശ്‌) ജില്ലകളും ചേരുന്ന വിശാലമായ സംസ്ഥാനാന്തര അതിർത്തി പ്രദേശം. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ പടയോട്ട ഭൂമി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനു തുടക്കമിട്ടവരിൽ പ്രധാനിയായ റാണി ലക്ഷ്‌മിഭായിയുടെ നാടായ ഝാൻസിയിലേക്കു കയറിയതോടെ കാറ്റിനു ചരിത്രഗന്ധം.



ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സാഗർ എന്ന മലയോര നഗരത്തിൽ ഉച്ചയ്‌ക്കും തണുപ്പുമാറിയിട്ടില്ല. സാഗർ തലാബും (തടാകം) കടന്ന്‌ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമായ വിന്ധ്യാപർവത നിരകൾ കിതച്ചുകയറി കാർ മുന്നോട്ട്‌. ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന്‌ 170 കിമീ മാറിയാണിവിടം. കാറിൽ എല്ലാവരും നേരിയ ഉറക്കത്തിൽ. വിന്ധ്യഹിമാചല യമുനാ ഗംഗ ഉചഛലല ജലധി തരംഗ... മനസ്സിൽ ദേശീയഗാനം അലയടിച്ചു.

നൈട്രജൻ ‘തണുപ്പിച്ച’ ടയർ, വൈകിയത് ടോൾ ഗേറ്റുകളിൽ



ബാഗേൽഖണ്ഡും പിന്നിട്ട്‌ കാർ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ചൂട്‌ തീരെയില്ല. തെക്കു നിന്നു മൺസൂൺ കാറ്റ്‌ വടക്കോട്ടു വരുന്നതിന്റെ മുന്നൊരുക്കം ആകാശത്തു കാണാം. ആവശ്യത്തിനു വെള്ളവും ലഘുഭക്ഷണവും കരുതിയതിനാൽ കാർ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എടിഎമ്മുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പണവും മുൻകൂർ കരുതിയിരുന്നു.

നൈട്രജൻ നിറച്ചതിനാൽ ചൂടാകാതെ ചക്രങ്ങൾ ക്ഷമത നിലനിർത്തി. ചായ കുടിക്കാൻ പോലും സ്വന്തം ഗ്ലാസ്‌. ടോൾ ഗേറ്റുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു അസൗകര്യം. അവിടെ കയ്യുറയും സാനിറ്റൈസറും ഉപയോഗിച്ച്‌ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി. യാത്രയിൽ ഉടനീളം മാറിമാറി മാസ്‌ക് ധരിച്ചു.



പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഗ്രാമം, കോവിഡ്‌ ഭീതിയില്ല



ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും ആരും കോവിഡിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല. മാസ്‌ക്‌, അകലം, കൈകഴുകലൊക്കെ അപൂർവം. വഴിയിൽ പരിശോധനയും ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലെ 85 കോടി ഗ്രാമീണരെ കോവിഡ്‌ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതു സത്യമെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ കോവിഡ്‌ തീവ്രമേഖലകൾ ഒഴിവാക്കി തിരിച്ചുവിട്ട വഴികളിലൂടെ 70 കിലോമീറ്ററോളം അധികം ഓടേണ്ടി വന്നു.

രാത്രി ഒൻപതു മണിയോടെ നാഗ്പുരിലെത്തി. അവിടെ വൈഎംസിഎയിൽ മുറി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ്‌ ബാധയെ തുടർന്ന്‌ അടച്ചതിനാൽ പെട്രോൾ പമ്പിനോടു ചേർന്ന ചെറിയൊരു ധാബയിലെ മുറിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. കുളിച്ച്‌ ഒരുറക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുലർച്ചെയായി.



വീണ്ടും യാത്ര. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവുറങ്ങുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുള്ള ഗമനം. അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം മാങ്ങകളും പേരയ്‌ക്കയും പഴങ്ങളും. കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നു അന്നു രാവിലെ വിളവെടുത്ത ജീവൻതുടിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും ഇലവർഗങ്ങളും. ഗ്രാമീണ കർഷകർ റോഡരികിൽ കൊണ്ടുവച്ചു വിൽക്കുകയാണ്‌. ഇടനിലക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ ന്യായവില മാത്രം.



കൃഷ്‌ണ, ഗോദാവരി, പിന്നെ വനമേഖല



വനമേഖലയിൽ ജീവികളെല്ലാം ആഹ്ളാദത്തിലാണ്‌. ചിലയിടങ്ങളിൽ മാനുകളും കുരങ്ങുകളും കാട്ടുപശുക്കളും റോഡ്‌ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു. കോവിഡ്‌ അനന്തര ഇന്ത്യ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉദയം ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിലെന്നു തോന്നിപ്പിച്ച കാർഷിക കാഴ്‌ചകളായിരുന്നു പിന്നെ. ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന സ്വാശ്രയഗ്രാമങ്ങൾ. പരുത്തി കൃഷിചെയ്‌തു നൂൽനൂറ്റ്‌ തുണിയുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തറികൾ.

നാലും അഞ്ചും പശുക്കളെ വളർത്തി സമൃദ്ധിയുടെ പാലാഴിയൊരുക്കുന്ന ഗ്രാമീണ സംരംഭകർ. അവരെയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ആനന്ദ്‌ മാതൃകയിൽ സഹകരണസംഘങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നാൽ ഈ ഗ്രാമങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കുട്ടകളും പാൽപ്പാത്രങ്ങളുമാക്കാമെന്നു മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു. ഇതിനിടെ ഗാന്ധിജി സ്ഥാപിച്ച വാർധ ആശ്രമത്തിലേക്കു 15 കിമീ എന്ന സൂചനാ ബോർഡും കണ്ടു.



സീസണിൽ ഗുൽമോഹറും ഓറഞ്ചും കാഴ്‌ച ഒരുക്കുന്ന ഓറഞ്ച്‌ ഹൈവേയിലൂടെ നാഗ്പുരിൽ നിന്ന്‌ ഏകദേശം 520 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട്‌ ഗോദാവരിയും കൃഷ്‌ണയും കടന്ന്‌ കാർ ഹൈദരാബാദിനോട്‌ അടുക്കുകയാണ്‌. മഹാരാഷ്ട്ര റജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനങ്ങൾ പലതും വടക്കോട്ടു പോകുന്നുണ്ട്‌. പലതിന്റെയും മുകളിൽ കട്ടിൽ വരെ വച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള യാത്രയാണത്‌. അഭയാർഥി പ്രവാഹംപോലെ.



ഇതിനിടെ എറണാകുളത്തേക്കു ചികിത്സാർഥം പോകുന്ന രാജേന്ദ്രകുമാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ്‌ ഹൈരാദാബാദിനോടു വിട. ആദ്യമായി കന്യാകുമാരി 1500 കിലോമീറ്റർ എന്നൊരു ബോർഡു കണ്ടപ്പോൾ നാടടുത്തല്ലോ എന്നൊരു സന്തോഷം. ദേശീയ പാത 44 തുടരുകയാണ്‌. 500 കിമീ ദൈർഘ്യമുണ്ട്‌ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക്‌. തുംഗഭദ്ര നദിയും കടന്ന്‌ കാർ പാഞ്ഞു.

ആദ്യ പരിശോധന, മഴ, തെലങ്കാനയിൽ



ഡൽഹിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആദ്യമായി പരിശോധന കണ്ടത്‌ തെലങ്കാനയിലാണ്‌. സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന പൊലീസ്‌, ചിരി കൈവിടാത്ത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. കേരളത്തിലേക്കാണെന്നു പറഞ്ഞു യാത്രാ പാസ്‌ കാണിച്ചപ്പോൾ മൊബൈലിൽ തൊടാതെ പരിശോധന.

ഗ്ലാസ്‌ താഴ്‌ത്തരുത്‌, കഴിവതും ഇടയ്‌ക്ക്‌ ഇറങ്ങരുത്‌ എന്ന ഉപദേശം. ഇതിനിടെ മൺസൂൺ മഴയുമായി മുഖാമുഖം. ശനി രാത്രിയോടെ ബെംഗളൂരു സിറ്റിയിൽ കടന്നു. അതിനു മുമ്പ്‌ കർശന പരിശോധന. വേറെ ബൈപാസില്ലാത്തതിനാൽ ബെംഗളൂരു നഗരത്തിനുള്ളിലൂടെ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇതിനിടെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു.



വീരപ്പൻകാട്ടിലൂടെ ജന്മനാടിലേക്ക്



കൃഷ്‌ണഗിരി കഴിഞ്ഞതോടെയാണു കാര്യം മനസിലായത്‌. ദേശീയ പാത 44 അവിടെ വച്ച്‌ വഴിപിരിയുകയാണ്‌. ശ്രീനഗർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ 3745 കിമീ നീളുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയപാത. അത്‌ ഇനി ഡിണ്ടിഗൽ- മധുര- തിരുനൽവേലി വഴിയാണു കന്യാകുമാരിയിലേക്കു പോവുക.

കേരളത്തിലേക്കുള്ളവർ സേലം-പാലക്കാട്‌- കൊച്ചി എൻഎച്ച്‌ 544 (പഴയ 47) പിടിക്കണം. എറണാകുളത്തെത്തുമ്പോൾ ദേശീയപാത 66 ൽ (പനവേൽ-കോഴിക്കോട്‌-കന്യാകുമാരി) കയറി ആലപ്പുഴയിലേക്കു യാത്ര തുടരാം. മേട്ടൂർ വനമേഖലയിലെ പഴയ വീരപ്പൻ കാടുകളിലൂടെ രാത്രി മുഴുവൻ കാർ ഓടി. രാവിലെ വാളയാറിൽ.



സല്യൂട്ട്‌ കേരള പൊലീസ്‌



ഡൽഹി റജിസ്‌ട്രേഷൻ ഡിസയർ കാർ കണ്ടപ്പോൾ ചെക്ക്‌പോസ്‌റ്റിൽ ചിരി വിടർന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണോ എന്ന മലയാളം കേട്ടപ്പോൾ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും അകന്നു. മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത മികച്ച പെരുമാറ്റം. വളരെ വേഗം പരിശോധനകളും നടപടി ക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി. രോഗലക്ഷണില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ എങ്ങും നിർത്താതെ നേരെ തിരുവല്ലയിലെ വീട്ടിലെത്തുക എന്ന ഉപദേശത്തോടൊപ്പം നല്ലൊരു ചിരിയും കൈവീശലും.

കേരള പൊലീസിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കൂപ്പുകൈകളോടെ അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചതുപോലെയല്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. മറിച്ച്‌ അതിരുകടന്ന കരുതലും കാര്യക്ഷമതയുമാണ്‌ കണ്ടത്‌. ഇതിനിടെ വിശദാംശങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട കലക്‌ടറേറ്റ്‌ ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തേക്കും സന്ദേശമായി പറന്നിരുന്നു.



ജാഗ്രതക്കൂട്ടായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്, പൊലീസ്, നഗരസഭ



തൃശൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യവിളി. പൊലീസിന്റെയാണ്‌. എവിടെയായി എങ്ങും നിർത്തരുത്‌ എന്നു പറയാനാണ്‌. ശനി ഉച്ചയ്‌ക്ക്‌ ഒന്നരയോടെ തിരുവല്ല കുറ്റപ്പുഴ മാർത്തോമ്മാ കോളജിനടുത്തുള്ള ചക്കനാട്ട്‌ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഭാര്യാമാതാവ്‌ മറിയാമ്മ വർഗീസ്‌ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവീട്ടിലേക്കു താമസം മാറിയിരുന്നു. ക്വാറന്റീനാകാനായി വീട്‌ ഒഴിച്ചിട്ടു.

വൈകിട്ടു തന്നെ നഗരസഭയിൽ നിന്ന്‌ ആയുഷ്‌ പ്രവർത്തകരെത്തി പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനുള്ള ചില ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നൽകി. അതിനു മുമ്പ്‌ തിരുവല്ല പൊലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പ്‌ അധികൃതരും എത്തി. എന്തു കാര്യത്തിനും വിളിക്കാവുന്ന നമ്പറുകളും ഉറപ്പുകളും തന്നതോടെ ജന്മനാടിനെക്കുറിച്ച്‌ ഏറെ അഭിമാനം തോന്നി. ആശങ്കയല്ല, വേണ്ടത്‌ ജാഗ്രതയാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ക്വാറന്റീനിലേക്കു കയറി കതകടച്ചു.



പോളോയ്ക്ക്‌ വരില്ല കോവിഡ്‌, സാന്നിധ്യമായി പോറ്റമ്മ



ഇനി പോളോയുടെ കാര്യം. നോയിഡയിലെ ഫ്‌ളാറ്റിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ്‌ അതിഥിയായി വന്ന ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽ പെട്ട കറുത്ത നായക്കുട്ടിയാണ്‌ പോളോ. അന്ന്‌ സഖിയുടെ ഭാര്യാമാതാവ്‌ മറിയാമ്മയും ഡൽഹിയിലായിരുന്നു താമസം. ഉടമ ഉപേക്ഷിച്ച അവനെ സഖിയുടെ മകൻ ജോയൽ ഏറ്റെടുത്തു. മുത്തശ്ശി മറിയാമ്മ പരിചരിച്ചു. ഇതിനിടെ മറിയാമ്മ നാട്ടിലേക്കു പോന്നതോടെ പോളോയ്‌ക്ക്‌ പോറ്റമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ പോളോ മറിയാമ്മയുടെ ഗന്ധം പിടിച്ചെടുത്തു കുര തുടങ്ങി.

അടുത്ത വീടിന്റെ ടെറസിൽ നിന്ന മറിയാമ്മയെ പോളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുര, വാലാട്ട്‌.... രേഖകളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്‌നേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ. കോവിഡ്‌ കാലം കഴിഞ്ഞു തിരികെ പോകുമ്പോൾ ഏതായാലും പോളോയെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അവൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അമ്മച്ചിക്കു കൂട്ടായി എന്നാണ്‌ തീരുമാനം.

ചട്ടങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ പോളോയ്‌ക്കു മടിയില്ല. ഫ്‌ളാറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി ഭൂമിയിൽ കാൽകുത്താനായതിന്റെ സന്തോഷം. പോളോയും അവൻ യാത്ര ചെയ്‌ത സംഘത്തിലെ നാലു മനുഷ്യരുമായി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്‌. പോളോയ്‌ക്ക്‌ കോവിഡിനെതിരായി ഒരു വർഷം മുമ്പേ മൃഗവാക്‌സിനെടുത്തതാണ്‌. മനുഷ്യർക്ക്‌ വാക്‌സിൻ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം.



English Summary: A Travel experience by Sakhi John and family from New Delhi to Kerala during Covid