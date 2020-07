ബ്ലാക്മെയിലിങ്: ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ പൊലീസ് വീഴ്ച; പ്രതികൾ വീണ്ടും അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി∙ നടി ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച മൂന്ന് പ്രതികളെ പോലീസ് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഖ്യപ്രതി ഷെരീഫ്, അബൂബക്കർ, ശരത് എന്നിവരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാത്രി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരസ്യചിത്രത്തിന് എന്ന പേരിൽ പെൺകുട്ടികളെ വാളയാറിൽ തടഞ്ഞു വച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ആണ് അറസ്റ്റ്.

ഇന്നലെയാണ് ഇവർക്കു ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. പോലീസിന്റെ വീഴ്ച മൂലമെന്ന വിമര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. അബൂബക്കറും ശരത്തും ഷംനയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സംഘത്തിൽ ഉള്ളവരായിരുന്നു. ആറാം പ്രതി ഹാരിസ് മുഖ്യപ്രതിയായ റഫീഖിന്റെ സഹോദരനാണ്.



English Summary : Shamna Kasim blackmailing case: Three accused arrested again after bail