'അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗിയെ പോലെ'; തലസ്ഥാനം സമൂഹവ്യാപന ഭീതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇതുവരെ സമൂഹ വ്യാപനമില്ലെന്നും ഏതു സമയത്തും സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്കു കാര്യങ്ങളെത്താമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ‘രോഗി അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്നതുപോലുള്ള’ അവസ്ഥയാണ് നഗരത്തിലേതെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേരളത്തിനും അതു ബാധകമാണ്. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹവ്യാപനം പരമാവധി നീട്ടിവയ്ക്കാനേ കഴിയൂ എന്നും, ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തലസ്ഥാനത്ത് ഉറവിടം അറിയാത്ത കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിനു സാധ്യതയേറെയെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ജില്ലകളിൽനിന്നും നിരവധിപേർ ദിവസേന തലസ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്നത് രോഗവ്യാപന സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ 17 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ബാലരാമപുരം തുമ്പ സ്വദേശികൾക്കും പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അസം സ്വദേശിക്കും വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിക്കും യാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ല. ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പാറശാല സ്വദേശിയായ യുവതിക്കും യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല. രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 5 പേർക്കാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയും വിപുലമാണ്. എആർ ക്യാംപിലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പൊലീസുകാരൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലും ആനയറയിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊലീസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. സന്ദർശകർക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ട്.



നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ നവജ്യോത് ഖോസ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം നമ്പർ വാർഡായ ചെമ്മരുത്തി മുക്ക്, ഒറ്റശേഖരമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താംനമ്പർ വാർഡായ കുരവറ, പാറശാല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ടാം നമ്പർ വാർഡായ വന്യകോട്, പാറശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം നമ്പർ വാർഡായ ഇഞ്ചിവിള എന്നിവയാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായത്.



നിലവിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ആറ്റുകാൽ (വാർഡ് - 70 ), കുരിയാത്തി (വാർഡ് - 73), കളിപ്പാൻ കുളം (വാർഡ് - 69) മണക്കാട് (വാർഡ് - 72), തൃക്കണ്ണാപുരം വാർഡിലെ (വാർഡ് -48) ടാഗോർ റോഡ്, മുട്ടത്തറ വാർഡിലെ (വാർഡ് - 78) പുത്തൻപാലം എന്നിവിടങ്ങൾ ഏഴു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി തുടരും.



